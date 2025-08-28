歌手の堀ちえみさんが自身のブログを更新。「大工事になりそうだ…」というタイトルで、右半分の歯の上下ともに治療が必要な状況であることを報告しました。

【写真を見る】





堀さんは、「舌がんの術後、舌圧等の関係で歯が折れたり。そのため、差し歯に替えたりしたところ、またそれも根っこから折れてしまいました」と説明。

さらに、「根っこから折れたら、インプラントしか方法はない。今はブリッジで誤魔化している歯も、これもまた時間の問題でダメになるでしょう」と、今後の治療の厳しさを語りました。



治療には時間も費用もかかるといい、「今のところは術後の後遺症として認めてもらえないので、もちろん保険は効きません」と、経済的な負担が大きいことも明かしています。そのうえで「それでもQOLは保ちたい」と、「Quality of Life」＝生活の質を守りたいという治療への思いを綴っています。

一方で、「今日は口腔内のお掃除をしていただきました。スッキリした。」と、治療の合間のケアについても報告。コーヒーの写真をアップしながら、「お掃除の後、食べたり飲んだりしたら、勿体無いなぁ…なんて気になったりする笑 でも珈琲飲んでしまうというね！」と笑顔の絵文字を添えて、歯のケアのあとのリラックスしたひと時を明るく伝えています。



