上白石萌音のマネージャー公式Xにて、上白石の着物姿のオフショットが投稿された。

上白石は、現在放送中のドラマ『ちはやふるーめぐりー』に、梅園高校 競技かるた部の元顧問・大江奏役で出演中。8月27日に第8話（第八首）が放送され、物語もいよいよ大詰めを迎えている。

【写真】アイボリー地に草花模様があしらわれた着物姿のオフショットを公開した上白石萌音

■落ち着いた色味の着物を着てポーズをとる上白石萌音

「うめぞのーー！！！ファイト」というコメントとともに3枚のオフショットが公開。

アイボリー地に草花模様があしらわれた着物に同系色の帯を合わせた上白石が、袖と袖を合わせたり、両手を広げたりして微笑んでいる。

■「現役の専任読手の先生がお三方出演してくださり、実際にご指導も賜りました」と撮影裏話も

また上白石も自身のInstagramを更新。着物姿の上白石が和室で木箱の穴を覗き込みながら優しく微笑んでいるオフショットを公開し、「選考会のシーン、現役の専任読手の先生がお三方出演してくださり、実際にご指導も賜りました。生涯の宝物です。震えた！！！」と撮影の裏話を添えた。

SNSでは「着物姿かわいい」「品があって素敵」「お着物なのにぴょんぴょん跳ねて喜ぶ奏ちゃんに泣いちゃいました」「奏先生の喜ぶ姿に涙腺崩壊」「着物であんなに高いジャンプが出来るのは奏先生だけです」といったコメントが寄せられている。