東証スタンダード（大引け）＝値上がり優勢、セーラー広告、堀田丸正がS高 東証スタンダード（大引け）＝値上がり優勢、セーラー広告、堀田丸正がS高

28日大引けの東証スタンダード市場は値上がり銘柄数756、値下がり銘柄数664と、値上がりが優勢だった。



個別ではセーラー広告<2156>、堀田丸正<8105>、ｕｎｂａｎｋｅｄ<8746>、誠建設工業<8995>がストップ高。日本製麻<3306>、センコン物流<9051>は一時ストップ高と値を飛ばした。太洋基礎工業<1758>、日本ドライケミカル<1909>、鳥越製粉<2009>、フジ日本<2114>、フィットイージー<212A>など102銘柄は年初来高値を更新。イクヨ<7273>、ピクセルカンパニーズ<2743>、ＡＳＡＨＩ ＥＩＴＯホールディングス<5341>、旭コンクリート工業<5268>、フリージア・マクロス<6343>は値上がり率上位に買われた。



一方、ジェイ・エスコムホールディングス<3779>がストップ安。ホームポジション<2999>は一時ストップ安と急落した。ＩＧポート<3791>、昴<9778>は年初来安値を更新。ａｎｄ ｆａｃｔｏｒｙ<7035>、ジオコード<7357>、ウィルソン・ラーニング ワールドワイド<9610>、ライトオン<7445>、ベクターホールディングス<2656>は値下がり率上位に売られた。



株探ニュース

