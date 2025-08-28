ETF売買代金ランキング＝28日大引け
28日大引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。
売買代金
銘柄名 売買代金 増加率(％) 株価
１. <1570> 日経レバ 81440 25.8 31450
２. <1357> 日経Ｄインバ 18572 37.0 8600
３. <1458> 楽天Ｗブル 12701 61.9 37270
４. <1360> 日経ベア２ 12592 64.5 211.0
５. <1579> 日経ブル２ 8430 3.9 338.5
６. <1459> 楽天Ｗベア 6524 78.9 346
７. <1321> 野村日経平均 5172 -16.1 44160
８. <1540> 純金信託 3740 -14.0 15075
９. <1329> ｉＳ日経 3425 252.0 4423
10. <1365> ｉＦ日経Ｗブ 3371 251.9 48360
11. <1568> ＴＰＸブル 2476 145.6 584.0
12. <1306> 野村東証指数 2339 74.3 3210.0
13. <1320> ｉＦ日経年１ 2051 56.8 44000
14. <1343> 野村ＲＥＩＴ 1496 24.4 2080.5
15. <318A> ＶＩＸＥＴＦ 1062 3.0 677.8
16. <1346> ＭＸ２２５ 977 109.2 44230
17. <316A> ｉＦＦＡＮＧ 893 39.5 2083
18. <1655> ｉＳ米国株 889 -9.9 686.7
19. <2644> ＧＸ半導日株 863 76.5 1898
20. <1330> 日興日経平均 709 78.6 44200
21. <1545> 野村ナスＨ無 695 1.5 34910
22. <1580> 日経ベア 693 9.8 1332.0
23. <1488> ｉＦＲＥＩＴ 682 10.0 2011
24. <1571> 日経インバ 644 329.3 500
25. <1358> 日経２倍 625 -3.3 58960
26. <1475> ｉＳＴＰＸ 516 -68.2 316.2
27. <1308> 日興東証指数 477 5.8 3170
28. <1489> 日経高配５０ 472 -32.5 2522
29. <1671> ＷＴＩ原油 462 25.5 2992
30. <2869> ｉＦナ百Ｗブ 462 -18.9 52920
31. <1366> ｉＦ日経Ｗベ 461 21.3 217
32. <1615> 野村東証銀行 455 10.2 451.0
33. <1356> ＴＰＸベア２ 431 81.1 217.9
34. <1678> 野村インド株 419 6.6 329.0
35. <2244> ＧＸＵテック 399 39.5 2676
36. <2558> ＭＸ米株ＳＰ 374 -35.8 27420
37. <2865> ＧＸＮカバコ 356 60.4 1083
38. <1476> ｉＳＪリート 347 -43.1 1995
39. <2870> ｉＦナ百Ｗベ 330 65.8 12375
40. <1367> ｉＦＴＰＷブ 328 195.5 45060
41. <1547> 日興ＳＰ５百 327 29.8 10365
42. <1328> 野村金連動 322 -14.1 11970
43. <1369> Ｏｎｅ２２５ 315 416.4 42980
44. <2559> ＭＸ全世界株 308 13.7 23035
45. <1326> ＳＰＤＲ 304 14.3 45910
46. <2516> 東証グロース 301 -21.8 610.6
47. <1542> 純銀信託 289 -22.9 16890
48. <2621> ｉＳ米２０Ｈ 253 -8.3 1085
49. <233A> ｉＦ印Ｎ５０ 249 1085.7 1918
50. <2248> ｉＦＳＰ有 228 2180.0 2415
※売買代金単位：100万円、売買代金増加率：前日に比べた増減率(％)
株探ニュース
売買代金
銘柄名 売買代金 増加率(％) 株価
１. <1570> 日経レバ 81440 25.8 31450
２. <1357> 日経Ｄインバ 18572 37.0 8600
３. <1458> 楽天Ｗブル 12701 61.9 37270
４. <1360> 日経ベア２ 12592 64.5 211.0
５. <1579> 日経ブル２ 8430 3.9 338.5
６. <1459> 楽天Ｗベア 6524 78.9 346
７. <1321> 野村日経平均 5172 -16.1 44160
８. <1540> 純金信託 3740 -14.0 15075
９. <1329> ｉＳ日経 3425 252.0 4423
10. <1365> ｉＦ日経Ｗブ 3371 251.9 48360
11. <1568> ＴＰＸブル 2476 145.6 584.0
12. <1306> 野村東証指数 2339 74.3 3210.0
13. <1320> ｉＦ日経年１ 2051 56.8 44000
14. <1343> 野村ＲＥＩＴ 1496 24.4 2080.5
15. <318A> ＶＩＸＥＴＦ 1062 3.0 677.8
16. <1346> ＭＸ２２５ 977 109.2 44230
17. <316A> ｉＦＦＡＮＧ 893 39.5 2083
18. <1655> ｉＳ米国株 889 -9.9 686.7
19. <2644> ＧＸ半導日株 863 76.5 1898
20. <1330> 日興日経平均 709 78.6 44200
21. <1545> 野村ナスＨ無 695 1.5 34910
22. <1580> 日経ベア 693 9.8 1332.0
23. <1488> ｉＦＲＥＩＴ 682 10.0 2011
24. <1571> 日経インバ 644 329.3 500
25. <1358> 日経２倍 625 -3.3 58960
26. <1475> ｉＳＴＰＸ 516 -68.2 316.2
27. <1308> 日興東証指数 477 5.8 3170
28. <1489> 日経高配５０ 472 -32.5 2522
29. <1671> ＷＴＩ原油 462 25.5 2992
30. <2869> ｉＦナ百Ｗブ 462 -18.9 52920
31. <1366> ｉＦ日経Ｗベ 461 21.3 217
32. <1615> 野村東証銀行 455 10.2 451.0
33. <1356> ＴＰＸベア２ 431 81.1 217.9
34. <1678> 野村インド株 419 6.6 329.0
35. <2244> ＧＸＵテック 399 39.5 2676
36. <2558> ＭＸ米株ＳＰ 374 -35.8 27420
37. <2865> ＧＸＮカバコ 356 60.4 1083
38. <1476> ｉＳＪリート 347 -43.1 1995
39. <2870> ｉＦナ百Ｗベ 330 65.8 12375
40. <1367> ｉＦＴＰＷブ 328 195.5 45060
41. <1547> 日興ＳＰ５百 327 29.8 10365
42. <1328> 野村金連動 322 -14.1 11970
43. <1369> Ｏｎｅ２２５ 315 416.4 42980
44. <2559> ＭＸ全世界株 308 13.7 23035
45. <1326> ＳＰＤＲ 304 14.3 45910
46. <2516> 東証グロース 301 -21.8 610.6
47. <1542> 純銀信託 289 -22.9 16890
48. <2621> ｉＳ米２０Ｈ 253 -8.3 1085
49. <233A> ｉＦ印Ｎ５０ 249 1085.7 1918
50. <2248> ｉＦＳＰ有 228 2180.0 2415
※売買代金単位：100万円、売買代金増加率：前日に比べた増減率(％)
株探ニュース