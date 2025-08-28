　28日大引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。

　　　　　 　　　　　　　　　　　　売買代金
　　　　　 銘柄名　　　　売買代金　増加率(％)　　　株価
１. <1570> 日経レバ　　　　 81440　　　25.8　　　 31450
２. <1357> 日経Ｄインバ　　 18572　　　37.0　　　　8600
３. <1458> 楽天Ｗブル　　　 12701　　　61.9　　　 37270
４. <1360> 日経ベア２　　　 12592　　　64.5　　　 211.0
５. <1579> 日経ブル２　　　　8430　　　 3.9　　　 338.5
６. <1459> 楽天Ｗベア　　　　6524　　　78.9　　　　 346
７. <1321> 野村日経平均　　　5172　　 -16.1　　　 44160
８. <1540> 純金信託　　　　　3740　　 -14.0　　　 15075
９. <1329> ｉＳ日経　　　　　3425　　 252.0　　　　4423
10. <1365> ｉＦ日経Ｗブ　　　3371　　 251.9　　　 48360
11. <1568> ＴＰＸブル　　　　2476　　 145.6　　　 584.0
12. <1306> 野村東証指数　　　2339　　　74.3　　　3210.0
13. <1320> ｉＦ日経年１　　　2051　　　56.8　　　 44000
14. <1343> 野村ＲＥＩＴ　　　1496　　　24.4　　　2080.5
15. <318A> ＶＩＸＥＴＦ　　　1062　　　 3.0　　　 677.8
16. <1346> ＭＸ２２５　　　　 977　　 109.2　　　 44230
17. <316A> ｉＦＦＡＮＧ　　　 893　　　39.5　　　　2083
18. <1655> ｉＳ米国株　　　　 889　　　-9.9　　　 686.7
19. <2644> ＧＸ半導日株　　　 863　　　76.5　　　　1898
20. <1330> 日興日経平均　　　 709　　　78.6　　　 44200
21. <1545> 野村ナスＨ無　　　 695　　　 1.5　　　 34910
22. <1580> 日経ベア　　　　　 693　　　 9.8　　　1332.0
23. <1488> ｉＦＲＥＩＴ　　　 682　　　10.0　　　　2011
24. <1571> 日経インバ　　　　 644　　 329.3　　　　 500
25. <1358> 日経２倍　　　　　 625　　　-3.3　　　 58960
26. <1475> ｉＳＴＰＸ　　　　 516　　 -68.2　　　 316.2
27. <1308> 日興東証指数　　　 477　　　 5.8　　　　3170
28. <1489> 日経高配５０　　　 472　　 -32.5　　　　2522
29. <1671> ＷＴＩ原油　　　　 462　　　25.5　　　　2992
30. <2869> ｉＦナ百Ｗブ　　　 462　　 -18.9　　　 52920
31. <1366> ｉＦ日経Ｗベ　　　 461　　　21.3　　　　 217
32. <1615> 野村東証銀行　　　 455　　　10.2　　　 451.0
33. <1356> ＴＰＸベア２　　　 431　　　81.1　　　 217.9
34. <1678> 野村インド株　　　 419　　　 6.6　　　 329.0
35. <2244> ＧＸＵテック　　　 399　　　39.5　　　　2676
36. <2558> ＭＸ米株ＳＰ　　　 374　　 -35.8　　　 27420
37. <2865> ＧＸＮカバコ　　　 356　　　60.4　　　　1083
38. <1476> ｉＳＪリート　　　 347　　 -43.1　　　　1995
39. <2870> ｉＦナ百Ｗベ　　　 330　　　65.8　　　 12375
40. <1367> ｉＦＴＰＷブ　　　 328　　 195.5　　　 45060
41. <1547> 日興ＳＰ５百　　　 327　　　29.8　　　 10365
42. <1328> 野村金連動　　　　 322　　 -14.1　　　 11970
43. <1369> Ｏｎｅ２２５　　　 315　　 416.4　　　 42980
44. <2559> ＭＸ全世界株　　　 308　　　13.7　　　 23035
45. <1326> ＳＰＤＲ　　　　　 304　　　14.3　　　 45910
46. <2516> 東証グロース　　　 301　　 -21.8　　　 610.6
47. <1542> 純銀信託　　　　　 289　　 -22.9　　　 16890
48. <2621> ｉＳ米２０Ｈ　　　 253　　　-8.3　　　　1085
49. <233A> ｉＦ印Ｎ５０　　　 249　　1085.7　　　　1918
50. <2248> ｉＦＳＰ有　　　　 228　　2180.0　　　　2415
※売買代金単位：100万円、売買代金増加率：前日に比べた増減率(％)


株探ニュース