28日の日経平均株価は前日比308.52円（0.73％）高の4万2828.79円と続伸し取引を終了した。東証プライムの値上がり銘柄数は915、値下がりは636、変わらずは64と、値上がり銘柄数が値下がり銘柄数を大幅に上回った。



日経平均プラス寄与度トップはＳＢＧ <9984>で、日経平均を100.28円押し上げ。次いでアドテスト <6857>が44.57円、東エレク <8035>が42.04円、フジクラ <5803>が21.78円、ＴＤＫ <6762>が10.89円と続いた。



マイナス寄与度は19.45円の押し下げでファストリ <9983>がトップ。以下、ダイキン <6367>が9.79円、コナミＧ <9766>が7.77円、ファナック <6954>が6.75円、良品計画 <7453>が5.54円と並んだ。



業種別では33業種中29業種が値上がり。1位は鉱業で、以下、非鉄金属、証券・商品、保険業が続いた。値下がり上位には小売業、繊維製品、精密機器が並んだ。



株探ニュース

