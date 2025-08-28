28日大引けの東証グロース市場は値上がり銘柄数243、値下がり銘柄数328と、値下がりが優勢だった。



個別ではビーマップ<4316>、ＡｅｒｏＥｄｇｅ<7409>が一時ストップ高と値を飛ばした。トライアルホールディングス<141A>、オプロ<228A>、Ａｉロボティクス<247A>、リネットジャパングループ<3556>、勤次郎<4013>など22銘柄は年初来高値を更新。コンヴァノ<6574>、アクセルスペースホールディングス<402A>、インバウンドプラットフォーム<5587>、デジタリフト<9244>、トヨコー<341A>は値上がり率上位に買われた。



一方、ＴＯＲＩＣＯ<7138>がストップ安。ＬＯＩＶＥ<352A>、ビーブレイクシステムズ<3986>、ベストワンドットコム<6577>は年初来安値を更新。ＡｐｐＢａｎｋ<6177>、Ｄｅｆ ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ<4833>、メドレックス<4586>、イタミアート<168A>、キャンバス<4575>は値下がり率上位に売られた。



株探ニュース

