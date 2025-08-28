ETF売買動向＝28日大引け、全銘柄の合計売買代金1908億円 ETF売買動向＝28日大引け、全銘柄の合計売買代金1908億円

28日の上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買状況は、ETF・ETN合計の売買代金が前日比26.4％増の1908億円。うち、日経平均株価に連動するETF（ベアETF・レバレッジETFを含む）22銘柄の売買代金は同34.9％増の1591億円だった。



個別ではＯｎｅ ＥＴＦ 東証ＲＥＩＴ指数 <2556> 、ＮＥＸＴ エネルギー資源 <1618> 、ＮＥＸＴ 鉄鋼・非鉄鉄鋼・非鉄 <1623> 、ＮＥＸＴ ＲＥＩＴ <1343> 、グローバルＸ メタルビジネス－日本株式 <2646> など23銘柄が新高値。東証ＲＥＩＴインバースＥＴＦ <2094> 、ＶＩＸ短期先物指数ＥＴＦ <318A> 、ＮＥＸＴ ＮＹ ダウ・ベア・ドルヘッジＥＴＮ <2041> が新安値をつけた。



そのほか目立った値動きではＮＥＸＴ 香港ハンセンダブル・ブル <2031> は3.95％安、中国Ｈ株ブル２倍上場投信 <1572> は3.16％安、グローバルＸ ウラニウムビジネス ＥＴＦ <224A> は3.07％安と大幅に下落。



日経平均株価が308円高と急騰するなか、日経平均に連動するETFでは、ＮＥＸＴ日経平均レバレッジ <1570> が売買代金814億4000万円となり東証全銘柄でトップ。過去5営業日の平均売買代金は820億1700万円で、同水準の商いとなった。



その他の日経平均ETFではＮＥＸＴ 日経平均ダブルインバース・インデックス <1357> が185億7200万円、楽天ＥＴＦ－日経レバレッジ指数連動型 <1458> が127億100万円、日経平均ベア２倍上場投信 <1360> が125億9200万円、日経平均ブル２倍上場投信 <1579> が84億3000万円、楽天ＥＴＦ－日経ダブルインバース指数連動型 <1459> が65億2400万円の売買代金となった。



