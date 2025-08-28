¡Ú8·î29Æü¤Ï¾ÆÆù¤ÎÆü¡Û¹¥¤¤ÊÉô°Ì¥é¥ó¥¥ó¥°¡¢1°Ì¤Ï?
¾®ÀîÃÜ»º¿©ÉÊ¤Ï8·î26Æü¡¢¡Ö¾ÆÆù¤Ë´Ø¤¹¤ë¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥ÈÄ´ºº¡×¤Î·ë²Ì¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£Ä´ºº¤Ï2025Ç¯8·î12Æü¡¢Ä¾¶áÈ¾Ç¯°ÊÆâ¤Ë°ì²ó°Ê¾å¾ÆÆù¤ò¿©¤Ù¤¿¤³¤È¤Î¤¢¤ëÁ´¹ñ¤Î20Âå¡Á60ÂåÃË½÷500Ì¾¤òÂÐ¾Ý¤Ë¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¡û¥Ï¥é¥ß¡¦µí¥¿¥ó¤òÆâÂ¡Æù(¥Û¥ë¥â¥ó)¤ÈÃÎ¤é¤Ê¤¤¿Í¤¬Ìó6³ä
¾ÆÆùÅ¹¤Ç¤â¿Íµ¤¤Î¹â¤¤¥Ï¥é¥ß¡¦µí¥¿¥ó¤¬¡¢¼Â¤ÏÀÖ¿ÈÆù¤Ç¤Ï¤Ê¤¯µí¤Î°ß¤äÄ²¤ÈÆ±¤¸ÆâÂ¡Æù(¥Û¥ë¥â¥ó)¤ËÊ¬Îà¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤ò¡ÖÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È²óÅú¤·¤¿¿Í¤¬56.4%¤Ë¾å¤Ã¤¿¡£
ÃË½÷ÊÌ¤Ç¤Ï¡¢ÃËÀÁ´ÂÎ¤Ç52.0%¡¢½÷ÀÁ´ÂÎ¤Ç60.8%¤¬¡ÖÃÎ¤é¤Ê¤¤¡×¤È²óÅú¤·¡¢½÷À¤ÎÊý¤¬8.8¥Ý¥¤¥ó¥È¹â¤¤ÈóÇ§ÃÎÎ¨¤ò¼¨¤·¤¿¡£Ç¯ÂåÊÌ¤Ç¤Ï20Âå61.0%¡¢50Âå59.0%¤¬ÁêÂÐÅª¤Ë¹â¤¯¡¢60Âå52.0%¤¬ºÇ¤âÄã¤¤ÈóÇ§ÃÎÎ¨¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
ÀÇ¯ÂåÊÌ¤ÇºÇ¤â¾ÜºÙ¤Ë¸«¤ë¤È¡¢½÷À20Âå¤¬70.0%¤ÈºÇ¤âÇ§ÃÎÅÙ¤¬Äã¤¯¡¢Á´¥»¥°¥á¥ó¥ÈÃæ¤ÇºÇ¹â¤ÎÈóÇ§ÃÎÎ¨¤òµÏ¿¤·¤¿¡£¥Ï¥é¥ß¤Ï²£³ÖËì¡¢µí¥¿¥ó¤ÏÀå¤È¤¤¤¦Éô°Ì¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¤½¤Î¸«¤¿ÌÜ¤ä¿©´¶¤¬ÀÖ¿ÈÆù¤Ë¶á¤¤¤³¤È¤«¤é¡¢Â¿¤¯¤Î¾ÃÈñ¼Ô¤¬¸í²ò¤·¤Æ¤¤¤ë¼ÂÂÖ¤¬Éâ¤Ä¦¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤¢¤Ê¤¿¤Ï¥Ï¥é¥ß¡¦µí¥¿¥ó¤¬µí¤Î°ß¤äÄ²¤ÈÆ±¤¸ÆâÂ¡Æù(¥Û¥ë¥â¥ó)¤ËÊ¬Îà¤µ¤ì¤ë¤Î¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤«?
¤¢¤Ê¤¿¤Ï¥Ï¥é¥ß¡¦µí¥¿¥ó¤¬µí¤Î°ß¤äÄ²¤ÈÆ±¤¸ÆâÂ¡Æù(¥Û¥ë¥â¥ó)¤ËÊ¬Îà¤µ¤ì¤ë¤Î¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤«?(ÃË½÷ÊÌ)
¤¢¤Ê¤¿¤Ï¥Ï¥é¥ß¡¦µí¥¿¥ó¤¬µí¤Î°ß¤äÄ²¤ÈÆ±¤¸ÆâÂ¡Æù(¥Û¥ë¥â¥ó)¤ËÊ¬Îà¤µ¤ì¤ë¤Î¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤«?(Ç¯ÂåÊÌ)
¤¢¤Ê¤¿¤Ï¥Ï¥é¥ß¡¦µí¥¿¥ó¤¬µí¤Î°ß¤äÄ²¤ÈÆ±¤¸ÆâÂ¡Æù(¥Û¥ë¥â¥ó)¤ËÊ¬Îà¤µ¤ì¤ë¤Î¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤«?(ÀÇ¯ÂåÊÌ)
¡ûÃËÀ30Âå¤ÎÌóÈ¾¿ô¤¬¥Ç¥£¥Ê¡¼¤Ç¤Ò¤È¤ê¾ÆÆù·Ð¸³ºÑ¤ß
¤Ò¤È¤ê¾ÆÆù¤Î·Ð¸³Î¨¤òÄ´ºº¤·¤¿·ë²Ì¡¢Á´ÂÎ¤Ç¤Ï¥é¥ó¥Á32.8%¡¢¥Ç¥£¥Ê¡¼23.2%¤È¤Ê¤ê¡¢¥é¥ó¥Á¤ÎÊý¤¬9.6¥Ý¥¤¥ó¥È¹â¤¯¡¢»þ´ÖÂÓ¤Ë¤è¤ë¿´ÍýÅª¥Ï¡¼¥É¥ë¤Î°ã¤¤¤¬ÌÀ³Î¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
ÃË½÷ÊÌ¤Ç¤Ï¸²Ãø¤Êº¹¤¬¸«¤é¤ì¡¢ÃËÀÁ´ÂÎ¤¬¥é¥ó¥Á47.6%¡¢¥Ç¥£¥Ê¡¼33.6%¤ËÂÐ¤·¡¢½÷ÀÁ´ÂÎ¤Ï¥é¥ó¥Á18.0%¡¢¥Ç¥£¥Ê¡¼12.8%¤ÈÂçÉý¤Ë²¼²ó¤Ã¤¿¡£Ç¯ÂåÊÌ¤Ç¤Ï³ÆÀ¤Âå¤Ç°ìÄê¤Î·Ð¸³¼Ô¤¬Â¸ºß¤¹¤ë¤â¤Î¤Î¡¢30Âå¤¬Â¾À¤Âå¤ò¾å²ó¤ë·¹¸þ¤ò¼¨¤·¤¿¡£
ÀÇ¯ÂåÊÌ¤Ç¤ÏÃËÀ30Âå¤¬ÆÍ½Ð¤·¡¢¥é¥ó¥Á62.0%¡¢¥Ç¥£¥Ê¡¼46.0%¤ÇÁ´¥»¥°¥á¥ó¥ÈºÇ¹âÃÍ¤òµÏ¿¤·¤¿¡£¤³¤ì¤ÏÆ¯¤À¹¤ê¤ÎÃËÀ30Âå¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¤Ò¤È¤ê¾ÆÆù¤¬Æü¾ïÅª¤Ê¿©»ö¤ÎÁªÂò»è¤È¤·¤Æ¼õ¤±Æþ¤ì¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£°ìÊý¡¢½÷À60Âå¤Î¥Ç¥£¥Ê¡¼·Ð¸³¤Ï¤ï¤º¤«2.0%¤Ë¤È¤É¤Þ¤ê¡¢À¤Âå¡¦ÀÊÌ¡¦»þ´ÖÂÓ¤Ë¤è¤ë·Ð¸³Î¨¤Î°ã¤¤¤ÎÂç¤¤µ¤¬Éâ¤Ä¦¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤¢¤Ê¤¿¤Ï¥é¥ó¥Á¤Ë¤Ò¤È¤ê¾ÆÆù¤ò¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«?
¤¢¤Ê¤¿¤Ï¥Ç¥£¥Ê¡¼¤Ë¤Ò¤È¤ê¾ÆÆù¤ò¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«?
¤¢¤Ê¤¿¤Ï¥é¥ó¥Á¤Ë¤Ò¤È¤ê¾ÆÆù¤ò¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«?(ÃË½÷ÊÌ)
¤¢¤Ê¤¿¤Ï¥Ç¥£¥Ê¡¼¤Ë¤Ò¤È¤ê¾ÆÆù¤ò¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«?(ÃË½÷ÊÌ)
¤¢¤Ê¤¿¤Ï¥é¥ó¥Á¤Ë¤Ò¤È¤ê¾ÆÆù¤ò¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«?(ÀÇ¯ÂåÊÌ)
¤¢¤Ê¤¿¤Ï¥Ç¥£¥Ê¡¼¤Ë¤Ò¤È¤ê¾ÆÆù¤ò¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«?(ÀÇ¯ÂåÊÌ)
¡ûÁú¹ß¤êÇÉvsÀÖ¿ÈÇÉ
µíÆù¤Î¹¥¤ß¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÁ´ÂÎ¤ÇÁú¹ß¤êÇÉ56.6%¡¢ÀÖ¿ÈÇÉ43.4%¤ÈÁú¹ß¤êÇÉ¤¬¤ä¤äÍ¥Àª¤À¤Ã¤¿¡£ÃË½÷ÊÌ¤Ç¤Ï¡¢ÃËÀÁ´ÂÎ¤Ç56.0%¡¢½÷ÀÁ´ÂÎ¤Ç57.2%¤¬Áú¹ß¤êÇÉ¤È¤Ê¤ê¡¢ÃË½÷´Ö¤Ç¤ÎÂç¤¤Êº¹¤Ï¸«¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
ÀÇ¯ÂåÊÌ¤ÇºÇ¤â¶½Ì£¿¼¤¤È¯¸«¤Ï60Âå¤Ë¤ª¤±¤ëÃË½÷¤ÎÂÐ¾ÈÅª¤ÊÓÏ¹¥¤À¤Ã¤¿¡£½÷À60Âå¤Î64.0%¤¬Áú¹ß¤êÇÉ¤È¤Ê¤ê¡¢Á´¥»¥°¥á¥ó¥ÈºÇ¹âÃÍ¤òµÏ¿¤·¤¿°ìÊý¡¢ÃËÀ60Âå¤Ï48.0%¤¬ÀÖ¿ÈÇÉ¤òÁªÂò¤·¡¢Æ±À¤ÂåÆâ¤Ç¿¿µÕ¤Î·¹¸þ¤ò¼¨¤·¤¿¡£
½÷À¤Ç¤ÏÇ¯Âå¤¬¾å¤¬¤ë¤Ë¤Ä¤ì¤ÆÁú¹ß¤êÇÉ¤Î»Ù»ýÎ¨¤¬¹â¤Þ¤ë·¹¸þ(½÷À40Âå56.0%¢ª½÷À50Âå58.0%¢ª½÷À60Âå64.0%)¤¬¸«¤é¤ì¡¢60Âå¤Ë¸Â¤ë¤È·ò¹¯»Ö¸þ¤ä¿©´¶¤Î¹¥¤ß¤ÇÌÀ³Î¤ÊÀÊÌº¹¤¬¸½¤ì¤ë·ë²Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤¢¤Ê¤¿¤ÏÁú¹ß¤ê¤ÎµíÆù¤ÈÀÖ¿È¤ÎµíÆù¤Î¤É¤Á¤é¤¬¹¥¤ß¤Ç¤¹¤«?
¤¢¤Ê¤¿¤ÏÁú¹ß¤ê¤ÎµíÆù¤ÈÀÖ¿È¤ÎµíÆù¤Î¤É¤Á¤é¤¬¹¥¤ß¤Ç¤¹¤«?(ÃË½÷ÊÌ)
¤¢¤Ê¤¿¤ÏÁú¹ß¤ê¤ÎµíÆù¤ÈÀÖ¿È¤ÎµíÆù¤Î¤É¤Á¤é¤¬¹¥¤ß¤Ç¤¹¤«?(ÀÇ¯ÂåÊÌ)
¡û¾ÆÆù¤ò¿©¤Ù¤ë¥·¥Á¥å¥¨¡¼¥·¥ç¥ó
¾ÆÆù¤ò¿©¤Ù¤ë¥·¥Á¥å¥¨¡¼¥·¥ç¥óÄ´ºº¤Ç¤Ï¡¢Á´ÂÎ¤Ç¡ÖÌµÀ¤ËÆù¤¬¿©¤Ù¤¿¤¯¤Ê¤Ã¤¿»þ¡×¤¬50.8%¤Ç1°Ì¡¢¡Ö²ÈÂ²¤äÍ§¿Í¤È¤Î½¸¤Þ¤ê¤Î»þ¡×36.4%¡¢¡ÖÈè¤ì¤¿»þ¤ä¸µµ¤¤ò½Ð¤·¤¿¤¤»þ¡×31.0%¤ÈÂ³¤¤¤¿¡£
ÃË½÷ÊÌ¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÌµÀ¤ËÆù¤¬¿©¤Ù¤¿¤¤»þ¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ½÷À52.8%¤¬ÃËÀ48.8%¤ò4.0¥Ý¥¤¥ó¥È¾å²ó¤ê¡¢¸½Âå½÷À¤ÎÆù¤Ø¤ÎÍßµá¤Î¹â¤µ¤¬Éâ¤Ä¦¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
ÀÇ¯ÂåÊÌ¤ÇÆÃÉ®¤¹¤Ù¤¤Ï½÷À40Âå¤ÎÆÍ½Ð¤·¤¿¿ôÃÍ¤Ç¡¢¡ÖÌµÀ¤ËÆù¤¬¿©¤Ù¤¿¤¤»þ¡×¤Ç¤Ï66.0%¤ÈÁ´¥»¥°¥á¥ó¥ÈºÇ¹â¤òµÏ¿¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡ÖÈè¤ì¤¿»þ¤ä¸µµ¤¤ò½Ð¤·¤¿¤¤»þ¡×¤Ç¤â½÷À40Âå¤¬44.0%¤Ç¥È¥Ã¥×¤È¤Ê¤ê¡¢Æ¯¤À¹¤ê¤Î½÷À¤Ë¤È¤Ã¤Æ¾ÆÆù¤¬¥¹¥È¥ì¥¹È¯»¶¤äÈèÏ«²óÉü¤Î½ÅÍ×¤Ê¼êÃÊ¤È¤·¤Æ°ÌÃÖ¤Å¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¼ÂÂÖ¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤¢¤Ê¤¿¤¬¾ÆÆù¤ò¿©¤Ù¤ë¤Î¤Ï¤É¤ó¤Ê»þ¤Ç¤¹¤«?
¤¢¤Ê¤¿¤¬¾ÆÆù¤ò¿©¤Ù¤ë¤Î¤Ï¤É¤ó¤Ê»þ¤Ç¤¹¤«?(ÃË½÷ÊÌ)
¤¢¤Ê¤¿¤¬¾ÆÆù¤ò¿©¤Ù¤ë¤Î¤Ï¤É¤ó¤Ê»þ¤Ç¤¹¤«?(ÀÇ¯ÂåÊÌ)
¡û¹¥¤¤Ê¾ÆÆù¤ÎÉô°Ì
¹¥¤¤Ê¾ÆÆùÉô°Ì¤ÎÄ´ºº¤Ç¤Ï¡¢Á´ÂÎ¤Ç¥«¥ë¥Ó¤¬35.6%¤ÇÆ²¡¹¤Î1°Ì¤È¤Ê¤ê¡¢¾ÆÆù¤Î²¦Æ»Éô°Ì¤È¤·¤Æ¤ÎÃÏ°Ì¤ò³ÎÎ©¤·¤¿¡£
ÃË½÷ÊÌ¤Ç¤ÏÉô°Ì¤Î¹¥¤ß¤Ë°ìÄê¤Î·¹¸þ¤¬¸«¤é¤ì¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¥«¥ë¥Ó¤Î¿Íµ¤¤ÏÃË½÷¤òÌä¤ï¤º¹â¤¤¿å½à¤ò°Ý»ý¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Ç¯ÂåÊÌ¡¦ÀÇ¯ÂåÊÌ¤Ç¤Ï¶½Ì£¿¼¤¤·¹¸þ¤¬¸«¤é¤ì¡¢20Âå¤Î30.0%¤¬¥¿¥ó¤òºÇ½Å»ë¤·¡¢¼ãÇ¯ÁØ¤Î¥¿¥ó»Ö¸þ¤¬Á¯ÌÀ¤Ë¸½¤ì¤¿¡£¤µ¤é¤ËÃíÌÜ¤¹¤Ù¤¤ÏÃËÀ20Âå¤Î10.0%¤¬¥ì¥Ð¡¼¤òºÇ½Å»ë¤·¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤Ç¡¢±ÉÍÜ²Á¤Ø¤Î´Ø¿´¤äÆÈÆÃ¤Î¿©´¶¤ò¹¥¤à·¹¸þ¤¬¸«¤é¤ì¤ë¡£
Áí¤¸¤Æ¡¢¾ÆÆùÉô°Ì¤ÎÓÏ¹¥¤ÏÀ¤Âå¤Ë¤è¤Ã¤ÆÌÀ³Î¤ÊÆÃ¿§¤ò»ý¤Á¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¥«¥ë¥Ó¤È¤¤¤¦¡Ö²¦Æ»¡×¤Ø¤Î»Ù»ý¤ÏÉÔÆ°¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿¡£
¤¢¤Ê¤¿¤¬¾ÆÆù¤Ç¹¥¤¤ÊÉô°Ì¤Ï²¿¤Ç¤¹¤«?
¤¢¤Ê¤¿¤¬¾ÆÆù¤Ç¹¥¤¤ÊÉô°Ì¤Ï²¿¤Ç¤¹¤«?(Ç¯ÂåÊÌ)
¤¢¤Ê¤¿¤¬¾ÆÆù¤Ç¹¥¤¤ÊÉô°Ì¤Ï²¿¤Ç¤¹¤«?(ÀÇ¯ÂåÊÌ)
