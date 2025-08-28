「今日好き」“けんみあカップル”藤田みあ＆中村健太朗、頬密着2ショットで1年記念デート報告「理想の2人」「尊い」と反響
【モデルプレス＝2025/08/28】ABEMAの高校生による青春恋愛番組「今日、好きになりました。」に参加していた中村健太朗が27日、自身のInstagramを更新。恋人の藤田みあとの2ショットで公開し、話題を呼んでいる。
【写真】「今日好き」美男美女カップル、頬密着ラブラブショット
中村は「けんみあの1年記念デート見てくれた？？」と同番組の企画で行われた1年記念デートを報告。「まじで楽しかった！！！！また色んなとこ行こうね！！！」と藤田の頬を密着させた2ショットなど、デートの様子を載せている。
この投稿に、ファンからは「1年記念おめでとう」「可愛い」「理想の2人」「尊い」「幸せそう」「お似合いカップル」「ずっと続いてほしい」といったコメントが寄せられている。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた恋愛番組。藤田は「ホアヒン編」、中村は「ニャチャン編」からの継続参加であった「夏休み編2024」で出会い、カップル成立となった。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】「今日好き」美男美女カップル、頬密着ラブラブショット
◆けんみあカップル、密着2ショット
中村は「けんみあの1年記念デート見てくれた？？」と同番組の企画で行われた1年記念デートを報告。「まじで楽しかった！！！！また色んなとこ行こうね！！！」と藤田の頬を密着させた2ショットなど、デートの様子を載せている。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた恋愛番組。藤田は「ホアヒン編」、中村は「ニャチャン編」からの継続参加であった「夏休み編2024」で出会い、カップル成立となった。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】