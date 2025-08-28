¡ÚÂº¤¤¡Û¥ï¥Ë¤ÎÀÖ¤Á¤ã¤óÃÂÀ¸! - ¤½¤ÎÌÄ¤À¼¤Ë¡ÖÁÛÁü¤ò¤Ï¤ë¤«¤Ë¤Ö¤Ã¤Á¤®¤Ã¤Æ¤«¤ï¤¤¤«¤Ã¤¿¡×¡Ö¥¥å¥ó¥¥å¥ó¤¹¤ë¤ï¤Ë¡×¤ÎÀ¼
ÀÅ²¬¸©¤Ï°ËÆ¦Ç®Àî²¹Àô³¹¤Ë¤¢¤ë¡ÖÇ®Àî¥Ð¥Ê¥Ê¥ï¥Ë±à¡×¡£À¤³¦¤Ç¤â¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤Î16¼ï¡¢Ìó100Æ¬¤â¤Î¥ï¥Ë¤ò»ô°é¤·¤Æ¤¤¤ëÆ±±à¤«¤é¡¢¥ï¥Ë¤ÎÀÖ¤Á¤ã¤ó¤Î»ºÀ¼¤¬ÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
#¥ï¥Ë ¤ÎÀÖ¤Á¤ã¤ó¤«¤é¡Ö¤¤å¤Ã¤¤å¤Ã¡×¤È¾®¤µ¤ÊÌÄ¤À¼¤¬🎶³Ì¤ò³ä¤Ã¤Æ´é¤ò½Ð¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î¤½¤Î»Ñ¤Ï¡¢¤Þ¤ÀÂÎ¤â¾®¤µ¤¯¤ÆÍê¤ê¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡¢°ìÀ¸·üÌ¿½Ð¤¹À¼¤Ë¶»¤¬¤¤å¤ó¤È¤¹¤ë¤ï¤Ë🍌🐊
¤ß¤Ê¤µ¤ó¤â¤¼¤Ò¡¢¤³¤Î²Ä°¦¤¤À¼¤òÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤ï¤Ë
(@bananawanien_82¤è¤ê°úÍÑ)
¡ú
#¥ï¥Ë ¤ÎÀÖ¤Á¤ã¤ó¤«¤é¡Ö¤¤å¤Ã¤¤å¤Ã¡×¤È¾®¤µ¤ÊÌÄ¤À¼¤¬🎶³Ì¤ò³ä¤Ã¤Æ´é¤ò½Ð¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î¤½¤Î»Ñ¤Ï¡¢¤Þ¤ÀÂÎ¤â¾®¤µ¤¯¤ÆÍê¤ê¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡¢°ìÀ¸·üÌ¿½Ð¤¹À¼¤Ë¶»¤¬¤¤å¤ó¤È¤¹¤ë¤ï¤Ë🍌🐊¤ß¤Ê¤µ¤ó¤â¤¼¤Ò¡¢¤³¤Î²Ä°¦¤¤À¼¤òÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤ï¤Ë✨🍌🐊#Æ°Êª¤ÎÀÖ¤Á¤ã¤ó #¥Ð¥Ê¥Ê¥ï¥Ë±à #¤«¤ï¤¤¤¤ #¥¯¥Á¥Ò¥í¥«¥¤¥Þ¥ó pic.twitter.com/HwnAugjoYr- ¡ã¸ø¼°¡äÇ®Àî¥Ð¥Ê¥Ê¥ï¥Ë±à (@bananawanien_82) August 17, 2025
»º¤Þ¤ì¤¿¤Ð¤«¤ê¤À¤È¤¤¤¦¤Î¤Ë¡¢´é¤Ï¤â¤¦¤·¤Ã¤«¤ê¥ï¥Ë¤Ç¤¹¤Í¡£¤Ç¤â¡¢¤½¤ÎÌÄ¤À¼¤Ï¡¢¥ï¥¤¥ë¥É¤Ê´é¤Ä¤¤«¤é¤ÏÅþÄìÁÛÁü¤Ç¤¤Ê¤¤¤Û¤É²Ä°¦¤é¤·¤¤!! ¥ï¥Ë¤¬¤³¤ó¤ÊÉ÷¤ËÌÄ¤¯¤Ê¤ó¤Æ¡¢ÃÎ¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÆ°²è¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤ë¤È¡¢¡Ö²Ä°¦¤¤ÌÄ¤À¼!½é¤á¤ÆÄ°¤¤¤¿!¡×¡Ö¤Ï¤¡¡Á¤Û¤ó¤È¤Ë¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¯°¦¤ª¤·¤¤¤ï¤Ë¡£¤º¤Ã¤ÈÄ¯¤á¤Æ¤¤¤¿¤¤Ž¡Ž¡Ž¡¡×¡ÖÂº¤¹¤®¤Æµã¤±¤ë¡×¡Ö¥¥å¥ó¥¥å¥ó¤¹¤ë¤ï¤Ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿È¿±þ¤¬Â³¡¹¤È¡£¤Þ¤¿¡¢¡Ö¤«¤ï¤¨¤§¤§¡£¤·¤«¤·¥Ñ¥Ã¤È¸«¤Ï´°Á´¤Ë¶²Îµ¤À¡×¡ÖÁÛÁü¤ò¤Ï¤ë¤«¤Ë¤Ö¤Ã¤Á¤®¤Ã¤Æ¤«¤ï¤¤¤«¤Ã¤¿¡×¡Ö²Ä°¦¤¤¤±¤ÉÉÝ¤¤´é¤À¤ï¤Ë¡×¤Ê¤É¤Ê¤É¡¢¸«¤¿ÌÜ¤È¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤Ë¤ä¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¿Í¤âÂ¿¤¤¤è¤¦¡£¡ÈÉÝ¤¤¡É¥¤¥á¡¼¥¸¤¬Àè¹Ô¤·¤¬¤Á¤Ê¥ï¥Ë¤Ç¤¹¤¬¡¢¤É¤ó¤ÊÀ¸¤Êª¤â¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤êÀÖ¤Á¤ã¤ó¤Ï¤«¤ï¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¤Í!
¤µ¤Æ¡¢Â¿¤¯¤Î¥ï¥Ë¤¬Êë¤é¤¹Æ±±à¤Ç¤¹¤¬¡¢¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥ï¥Ë¤À¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£²Ä°¦¤¹¤®¤ë¥ì¥Ã¥µ¡¼¥Ñ¥ó¥À¤ä¡¢¹ñÆâ¤Ç¤Ï¤³¤³¤À¤±¤Ç¤·¤«´Ñ¤ë¤³¤È¤Î¤Ç¤¤Ê¤¤¥¢¥Þ¥¾¥ó¥Þ¥Ê¥Æ¥£¡¼¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢Â¿¤¯¤ÎÆ°Êª¤Ë½Ð²ñ¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤À¤È¤«¡£¤Þ¤¿¡¢ËÉÙ¤Ê²¹ÀôÇ®¤Ç°é¤Æ¤é¤ì¤¿¥Ð¥Ê¥Ê¤Ï¡¢¤Ê¤ó¤È¡¢20¼ïÎà°Ê¾å¤¢¤ê¡¢¥Õ¥ë¡¼¥Ä¥Ñ¡¼¥é¡¼¤ÇÌ£¤ï¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£²¹Àô¤È¥ï¥Ë¤È¥Ð¥Ê¥Ê¤òËþµÊ¤Ç¤¤ëÇ®Àî²¹Àô¡¢°ìÅÙ¡¢Â¤ò±¿¤ó¤Ç¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«?
#¥ï¥Ë ¤ÎÀÖ¤Á¤ã¤ó¤«¤é¡Ö¤¤å¤Ã¤¤å¤Ã¡×¤È¾®¤µ¤ÊÌÄ¤À¼¤¬🎶³Ì¤ò³ä¤Ã¤Æ´é¤ò½Ð¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î¤½¤Î»Ñ¤Ï¡¢¤Þ¤ÀÂÎ¤â¾®¤µ¤¯¤ÆÍê¤ê¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡¢°ìÀ¸·üÌ¿½Ð¤¹À¼¤Ë¶»¤¬¤¤å¤ó¤È¤¹¤ë¤ï¤Ë🍌🐊¤ß¤Ê¤µ¤ó¤â¤¼¤Ò¡¢¤³¤Î²Ä°¦¤¤À¼¤òÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤ï¤Ë✨🍌🐊#Æ°Êª¤ÎÀÖ¤Á¤ã¤ó #¥Ð¥Ê¥Ê¥ï¥Ë±à #¤«¤ï¤¤¤¤ #¥¯¥Á¥Ò¥í¥«¥¤¥Þ¥ó pic.twitter.com/HwnAugjoYr- ¡ã¸ø¼°¡äÇ®Àî¥Ð¥Ê¥Ê¥ï¥Ë±à (@bananawanien_82) August 17, 2025
#¥ï¥Ë ¤ÎÀÖ¤Á¤ã¤ó¤«¤é¡Ö¤¤å¤Ã¤¤å¤Ã¡×¤È¾®¤µ¤ÊÌÄ¤À¼¤¬🎶³Ì¤ò³ä¤Ã¤Æ´é¤ò½Ð¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î¤½¤Î»Ñ¤Ï¡¢¤Þ¤ÀÂÎ¤â¾®¤µ¤¯¤ÆÍê¤ê¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡¢°ìÀ¸·üÌ¿½Ð¤¹À¼¤Ë¶»¤¬¤¤å¤ó¤È¤¹¤ë¤ï¤Ë🍌🐊
(@bananawanien_82¤è¤ê°úÍÑ)
¡ú
#¥ï¥Ë ¤ÎÀÖ¤Á¤ã¤ó¤«¤é¡Ö¤¤å¤Ã¤¤å¤Ã¡×¤È¾®¤µ¤ÊÌÄ¤À¼¤¬🎶³Ì¤ò³ä¤Ã¤Æ´é¤ò½Ð¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î¤½¤Î»Ñ¤Ï¡¢¤Þ¤ÀÂÎ¤â¾®¤µ¤¯¤ÆÍê¤ê¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡¢°ìÀ¸·üÌ¿½Ð¤¹À¼¤Ë¶»¤¬¤¤å¤ó¤È¤¹¤ë¤ï¤Ë🍌🐊¤ß¤Ê¤µ¤ó¤â¤¼¤Ò¡¢¤³¤Î²Ä°¦¤¤À¼¤òÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤ï¤Ë✨🍌🐊#Æ°Êª¤ÎÀÖ¤Á¤ã¤ó #¥Ð¥Ê¥Ê¥ï¥Ë±à #¤«¤ï¤¤¤¤ #¥¯¥Á¥Ò¥í¥«¥¤¥Þ¥ó pic.twitter.com/HwnAugjoYr- ¡ã¸ø¼°¡äÇ®Àî¥Ð¥Ê¥Ê¥ï¥Ë±à (@bananawanien_82) August 17, 2025
»º¤Þ¤ì¤¿¤Ð¤«¤ê¤À¤È¤¤¤¦¤Î¤Ë¡¢´é¤Ï¤â¤¦¤·¤Ã¤«¤ê¥ï¥Ë¤Ç¤¹¤Í¡£¤Ç¤â¡¢¤½¤ÎÌÄ¤À¼¤Ï¡¢¥ï¥¤¥ë¥É¤Ê´é¤Ä¤¤«¤é¤ÏÅþÄìÁÛÁü¤Ç¤¤Ê¤¤¤Û¤É²Ä°¦¤é¤·¤¤!! ¥ï¥Ë¤¬¤³¤ó¤ÊÉ÷¤ËÌÄ¤¯¤Ê¤ó¤Æ¡¢ÃÎ¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÆ°²è¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤ë¤È¡¢¡Ö²Ä°¦¤¤ÌÄ¤À¼!½é¤á¤ÆÄ°¤¤¤¿!¡×¡Ö¤Ï¤¡¡Á¤Û¤ó¤È¤Ë¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¯°¦¤ª¤·¤¤¤ï¤Ë¡£¤º¤Ã¤ÈÄ¯¤á¤Æ¤¤¤¿¤¤Ž¡Ž¡Ž¡¡×¡ÖÂº¤¹¤®¤Æµã¤±¤ë¡×¡Ö¥¥å¥ó¥¥å¥ó¤¹¤ë¤ï¤Ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿È¿±þ¤¬Â³¡¹¤È¡£¤Þ¤¿¡¢¡Ö¤«¤ï¤¨¤§¤§¡£¤·¤«¤·¥Ñ¥Ã¤È¸«¤Ï´°Á´¤Ë¶²Îµ¤À¡×¡ÖÁÛÁü¤ò¤Ï¤ë¤«¤Ë¤Ö¤Ã¤Á¤®¤Ã¤Æ¤«¤ï¤¤¤«¤Ã¤¿¡×¡Ö²Ä°¦¤¤¤±¤ÉÉÝ¤¤´é¤À¤ï¤Ë¡×¤Ê¤É¤Ê¤É¡¢¸«¤¿ÌÜ¤È¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤Ë¤ä¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¿Í¤âÂ¿¤¤¤è¤¦¡£¡ÈÉÝ¤¤¡É¥¤¥á¡¼¥¸¤¬Àè¹Ô¤·¤¬¤Á¤Ê¥ï¥Ë¤Ç¤¹¤¬¡¢¤É¤ó¤ÊÀ¸¤Êª¤â¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤êÀÖ¤Á¤ã¤ó¤Ï¤«¤ï¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¤Í!
¤µ¤Æ¡¢Â¿¤¯¤Î¥ï¥Ë¤¬Êë¤é¤¹Æ±±à¤Ç¤¹¤¬¡¢¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥ï¥Ë¤À¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£²Ä°¦¤¹¤®¤ë¥ì¥Ã¥µ¡¼¥Ñ¥ó¥À¤ä¡¢¹ñÆâ¤Ç¤Ï¤³¤³¤À¤±¤Ç¤·¤«´Ñ¤ë¤³¤È¤Î¤Ç¤¤Ê¤¤¥¢¥Þ¥¾¥ó¥Þ¥Ê¥Æ¥£¡¼¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢Â¿¤¯¤ÎÆ°Êª¤Ë½Ð²ñ¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤À¤È¤«¡£¤Þ¤¿¡¢ËÉÙ¤Ê²¹ÀôÇ®¤Ç°é¤Æ¤é¤ì¤¿¥Ð¥Ê¥Ê¤Ï¡¢¤Ê¤ó¤È¡¢20¼ïÎà°Ê¾å¤¢¤ê¡¢¥Õ¥ë¡¼¥Ä¥Ñ¡¼¥é¡¼¤ÇÌ£¤ï¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£²¹Àô¤È¥ï¥Ë¤È¥Ð¥Ê¥Ê¤òËþµÊ¤Ç¤¤ëÇ®Àî²¹Àô¡¢°ìÅÙ¡¢Â¤ò±¿¤ó¤Ç¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«?
#¥ï¥Ë ¤ÎÀÖ¤Á¤ã¤ó¤«¤é¡Ö¤¤å¤Ã¤¤å¤Ã¡×¤È¾®¤µ¤ÊÌÄ¤À¼¤¬🎶³Ì¤ò³ä¤Ã¤Æ´é¤ò½Ð¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î¤½¤Î»Ñ¤Ï¡¢¤Þ¤ÀÂÎ¤â¾®¤µ¤¯¤ÆÍê¤ê¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡¢°ìÀ¸·üÌ¿½Ð¤¹À¼¤Ë¶»¤¬¤¤å¤ó¤È¤¹¤ë¤ï¤Ë🍌🐊¤ß¤Ê¤µ¤ó¤â¤¼¤Ò¡¢¤³¤Î²Ä°¦¤¤À¼¤òÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤ï¤Ë✨🍌🐊#Æ°Êª¤ÎÀÖ¤Á¤ã¤ó #¥Ð¥Ê¥Ê¥ï¥Ë±à #¤«¤ï¤¤¤¤ #¥¯¥Á¥Ò¥í¥«¥¤¥Þ¥ó pic.twitter.com/HwnAugjoYr- ¡ã¸ø¼°¡äÇ®Àî¥Ð¥Ê¥Ê¥ï¥Ë±à (@bananawanien_82) August 17, 2025