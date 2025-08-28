部下が育たない、どのように接していいかわからない……。現在のリーダー層は価値観の異なる若手社員を相手に、自らが受けてきた昭和のマネジメントとは打って変わったマネジメントを行わなければなりません。その難しさに直面し、頭を抱える組織のリーダーは多いでしょう。本記事は、野本果甫氏の著書『人材育成はフィードバックが9割 部下が自走して成果を出すリーダーシップの在り方』（ごきげんビジネス出版）より、令和の若手社員が育たない理由について解説します。

いままでのやり方では部下が育たない

現場のリーダーのよくあるお悩みとして、次のような声が聞かれます。

・ 若手社員がすぐに辞める。

・ 言われたことはそつなくこなすが、自分で考えて動けない社員が多い。

・ 働き方改革により、仕事の量は減らないのに残業時間が制限され、ますます忙しくなっている。部下に仕事をまかせて時間内におわらないと自分が引き取るしかない。

・ パワハラになるリスクがあるので叱れない。

・ ほめることが大事といわれるが、成果が出せない部下にほめることは本当に有効なのか？

組織でリーダーになる方は、会社や上司が優秀と認めた方です。プレイヤーとして成果を上げてきた優秀なリーダーが、このような悩みをなぜ抱えてしまうのでしょうか？

理由のひとつには、世の中の価値観が大きく変わっているのに対して、日本のマネジメントがそれにあわせて変わりきれていないことがあります。現在のリーダー層はバブル世代（50代後半）と就職氷河期世代（40代〜50代前半）の方がメインです。バブル世代は昭和時代のリーダーに育てられていますので、そのマネジメントスタイルを引き継いでいます。就職氷河期世代は厳しい環境を生き抜いてきており、なおかつ昭和のマネジメントで育っていますので、やはり昭和のマネジメントを踏襲しているのですね。

昭和のマネジメントは次のような価値観に基づいています。

・ 最初に入社した会社で最後まで過ごすのがスタンダード。

・ 上司や先輩からの叱咤激励が当たり前の指導。ほめる環境はほぼない。

・ 成果を厳しく求められる。やり方は先輩の姿を見て学ぶ。丁寧に教えてもらえるわけではないので、自らつかみにいく。

・ 上司や先輩との本音の会話は飲みニュケーションでする。飲みの誘いは断らない。

・ 上司に気に入られるかどうかで評価や職場の居心地が決まるので、上司との関係はとても大事。多少理不尽なことがあっても我慢する。

・ プライベートより仕事優先。長時間勤務は当たり前。仕事がおわっていないのに帰るなんてあり得ない。やる気がないと見なされて当然。

リーダー層は昭和のマネジメントで苦労しながらも成長してきた、という自負があります。自信もありますので、自分が育ってきたように部下に接する方もまだ多いことでしょう。会社の環境にもよりますが、就職氷河期世代のリーダーに育てられた30代のリーダーも、ほかにロールモデルがいないため、疑問を感じながらも昭和のマネジメントを踏襲している、という構造になっています。

つまり働き方改革やハラスメント対策の導入で、日本の組織は変わりつつありますが、マネジメントにおける価値観はあまり変化していないのです。価値観があまり変わっていないなかで、働き方改革だ、ハラスメント対策だ、1on1だ、などと新しい価値観が入ってくるため、いまのリーダーが苦しむことになっているように感じます。

「働き方」に関する若手の価値観の特徴

では、若手の価値観はリーダー層の価値観とどう違うのでしょうか。

新入社員を対象に株式会社リクルートマネジメントソリューションズが毎年実施している意識調査があります。若手社員が何を大事にしているかを知ることができますので、ご紹介します。

【仕事をするうえで重視すること】

（1）自分が成長できる（32.2％）

（2）人や社会の役に立つ、感謝される（23.1％）

（3）専門性を高める、第一人者になる（19.7％）

【企業選択で重視したこと】

（1）働いている人が魅力的、職場の人間関係がよい（39.4％）

（2）自分らしく働ける、強みや持ち味を活かせる（38.3％）

（3）仕事内容が魅力的、やりがいがある（38.2％）

【上司に期待すること】

（1）相手の意見や考え方に耳を傾けること（50.3％）

（2）一人ひとりに対して丁寧に指導すること（45.9％）

（3）よいこと、よい仕事をほめること（33.9％）

とくに「上司に期待すること」を見ると、40〜50代のリーダー層が経験してきたことと、ほぼ真逆のことを求められていることがわかります。多くの企業で1on1ミーティング（定期的に上司と部下が1対1で行う対話）が導入されていますが、リーダー層は上司から1on1ミーティングを受けたことがないため、どのようなやり方が正解か、実体験が伴わないまま行っているのです。正直なところ、自分が効果を感じられないことをやるのは、モチベーション的にも無理があるでしょう。

私が実施する管理職研修では「仕事でほめられた経験」を話してもらうワークをやるのですが、共通した意見は「最近ほめられたことがない」です。どちらかというと厳しく指導されてきたリーダーは、「ほめる」ことで成果が出ることを実感していない方も多いと感じます。つまり、いままで自分が経験してこなかったことを次々と求められているため悩むのです。

しかし朗報もあります。新入社員が「仕事をするうえで重視すること」を見ると、成長したい、貢献したい、と思っている人の割合が多いです。私が研修で出会う新入社員の話を聞いても、成長や貢献に対する意欲が高いと感じます。ということは、リーダーの関わり方次第で若手社員の成長や貢献に関する意欲を引き出し、主体的な行動、そして成果につなげることも可能だ、ということです。ただし「いままでのやり方」で部下は育たないのです。

