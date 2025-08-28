Hey! Say! JUMP、主なオリコン記録 デビューから最新まで全35作すべて1位ほか
8人組グループ・Hey! Say! JUMPの中島裕翔（32）が、きょう28日をもってグループを卒業するとSTARTO ENTERTAINMENTが発表。今後は俳優活動に専念する。
これを受け、同グループの主な記録をまとめた。オリコン調べ、2025年9月1日付現在。
■Hey! Say! JUMPの主な記録
★デビュー(1st)シングルから最新シングルまで全35作すべて「オリコン週間シングルランキング」1位獲得
★1stアルバムから最新アルバムまで全12作すべて「オリコン週間アルバムランキング」1位獲得
■シングルの主な記録
★デビュー(1st)シングルから35作連続、通算35作の「オリコン週間シングルランキング」1位獲得
※メジャー・デビューシングル「Ultra Music Power」（2007年11月14日発売）から、最新シングル「encore」（2025年5月28日発売）まで
★最新シングル「encore」（2025年5月28日発売）
2025年6月9日付「オリコン週間シングルランキング」1位
初週売上20.5万枚、累積売上21.8万枚
★デビュー(1st)シングル「Ultra Music Power」（2007年11月14日発売）
2007年11月26日付「オリコン週間シングルランキング」1位
初週売上24.7万枚、累積売上36.0万枚
★Hey! Say! JUMP のシングル累積売上記録TOP3
1位…「Ultra Music Power」（2007年11月14日発売）最高1位、累積売上36.0万枚
2位…「White Love」（2017 年12月20日発売）最高1位、累積売上32.0万枚
3位…「真剣SUNSHINE」（2016 年5月11日発売）最高1位、累積売上31.5万枚
