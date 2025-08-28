青森県青森市でペットショップから脱走した体長3メートルのヘビが近くの民家で見つかり確保されました。

見つかったのは青森市古川1丁目のペットショップ「小どうぶつの森ホーさんの家」から逃げ出したヘビです。体長3メートルのパプアンパイソンという種類で毒はなく、いまはペットショップでおりに2重に鍵をかけて管理されています。

ヘビは今月4日から5日にかけてペットショップの水槽から逃げ出し、行方がわからなくなっていました

警察によりますと27日午後8時前にペットショップから100メートル離れた古川1丁目にある住宅の玄関で、住人が何かが足に触れたことに気付きヘビを発見しました。

発見した女性によりますと、ヘビを踏んだ際にゴミだと思い気付かずに一度家の中に入りましたが、再び確認したところ気付いたということです。

ヘビは通報を受けた警察から連絡を受け、駆けつけた飼い主が確保し引き取りました。

ペットショップの店長「今回このような大きなヘビを脱走させてしまったのは私どもの責任であり、心配ご迷惑をおかけしたのは誠に申し訳ございませんでした」

けが人はおらず、ヘビの発見に近所の住民が安どしていました。