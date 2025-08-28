ÅÔÆâ¤Ç¡Ö¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥ÉÂÐ±þ¥â¥Ç¥ë¡×Á¬Åò¸ø³«
³¤³°¤«¤é¤Î´Ñ¸÷µÒ¤Ë¤âÆüËÜ¤ÎÁ¬Åò¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤â¤é¤ª¤¦¤È28Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¡¢¡Ö¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥ÉÂÐ±þ¥â¥Ç¥ë¡×¤È¤¤¤¦Á¬Åò¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥ÉÂÐ±þ¥â¥Ç¥ë¡×¤È¤·¤Æ¸ø³«¤µ¤ì¤¿ÂæÅì¶èÅì¾åÌî¤ÎÁÏ¶È73Ç¯¤ÎÁ¬Åò¤Ë¤Ï¡¢·ôÇäµ¡¤ÎÉ½¼¨¤äÆþÍáÊýË¡¤òÀâÌÀ¤¹¤ëÄ¥¤ê»æ¤Ê¤É¤Ë¡¢±Ñ¸ì¤Î¤Û¤«Ãæ¹ñ¸ì¤ä´Ú¹ñ¸ì¤âÉ½µ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÅÔÆâ¤ÎÁ¬Åò¿ô¤Ï15Ç¯Á°¤ÈÈæ¤Ù¤ÆÈ¾Ê¬¶á¤¯¤Þ¤Ç¸º¾¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÅìµþÅÔ¤ÏÁ¬Åò¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¹ñÆâ³°¤ËÈ¯¿®¤·¡¢´Ñ¸÷µÒ¤ò¸Æ¤Ó¹þ¤à¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤òÍè·î¤«¤é»Ï¤á¤ëÍ½Äê¤Ç¡¢ÅÔÆâ63¤«½ê¤ÎÁ¬Åò¤Ç»È¤¨¤ë³ä°ú·ôÉÕ¤¥ê¡¼¥Õ¥ì¥Ã¥È¤ò¥Û¥Æ¥ë¤Ê¤É¤ËÍÑ°Õ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£