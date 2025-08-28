ÆüËÜÂåÉ½¼çÎÏ¤Ë¥±¥¬¿ÍÂ³½Ð¤â¿¹ÊÝ°ì´ÆÆÄ¤Ï¡ÖÌÜ¤ÎÁ°¤Î¸½¼Â¤·¤«¤Ê¤¤¡×¡¢ÄÉ²Ã¾·½¸¤â¸¡Æ¤¡ÖºÇÄã¤Ç¤â1¿Í¡×
¡¡28Æü¡¢9·î¤Î¥¢¥á¥ê¥«±óÀ¬¡ÊÂÐ¥á¥¥·¥³ÂåÉ½¡¢ÂÐ¥¢¥á¥ê¥«ÂåÉ½¡Ë¤ËÎ×¤àÆüËÜÂåÉ½¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬È¯É½¡£¿¹ÊÝ°ì´ÆÆÄ¤Ï25Ì¾¤ÎÁª¼ê¤ò¾·½¸¤·¤¿¤¬¡¢º£²ó¤Ï¥³¥¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¥±¥¬¤ËÂ¿¤¯Çº¤Þ¤µ¤ì¤ëÁª¹Í¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡»Ë¾åºÇÂ®¤Ç8Âç²ñÏ¢Â³8ÅÙÌÜ¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×½Ð¾ì¤ò·è¤á¤¿ÆüËÜ¡£7·î¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿Åì¥¢¥¸¥¢E-1¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¸¢¤Ï¹ñÆâÁÈ¤ÇÎ×¤ß¸«»ö¤ËÍ¥¾¡¡£º£²Æ¤âÂ¿¤¯¤ÎÆüËÜ¿ÍÁª¼ê¤¬¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤Ø¤ÎÄ©Àï¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤µ¤»¡¢¥¹¥Æ¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¤·¤¿Áª¼ê¤âÂ¿¤¤¾õ¶·¤À¡£
¡¡¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤Î¥·¡¼¥º¥ó¤â³«Ëë¤·¤¿Ãæ¡¢ÁáÂ®¥±¥¬¿Í¤¬Â³½Ð¡£Éé½ý¤«¤é¤Î²óÉü¤¬Ä¹°ú¤¡¢¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤òÂàÃÄ¤·¤¿ÉÚ°Â·òÍÎ¤ä¡¢¥±¥¬¤¬Ä¹°ú¤¤¤Æ¤¤¤ë°ËÆ£ÍÎµ±¡Ê¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¡Ë¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¿¹ÊÝ¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ç17»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¤¿Ä®ÅÄ¹À¼ù¡Ê¥Û¥Ã¥Õ¥§¥ó¥Ï¥¤¥à¡Ë¤â¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬³«ËëÀï¤Çº¸¤Ò¤¶Á°½½»úð×ÂÓÃÇÎö¤ÎÂç¥±¥¬¤òÉé¤¦¤³¤È¤Ë¡£¤µ¤é¤ËÃæÈ×¤â³ùÅÄÂçÃÏ¡Ê¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¡¦¥Ñ¥ì¥¹¡Ë¡¢ÅÄÃæÊË¡Ê¥ê¡¼¥º¡Ë¡¢¼éÅÄ±ÑÀµ¡Ê¥¹¥Ý¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¡Ë¤ÈÉé½ý¼Ô¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ëÂ¾¡¢ÃæÂ¼·ÉÅÍ¡Ê¥¹¥¿¥Ã¥É¡¦¥é¥ó¥¹¡Ë¤â¾·½¸³°¤È¤Ê¤ë¤Ê¤É¡¢¥³¥¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÂ¿¤¯¤¬·ç¤±¤ë¾õ¶·¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ÆÃ¤Ë¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹¥é¥¤¥ó¤Ë¤ÏÉé½ý¼Ô¤¬Â¿¤¤Ãæ¡¢¿¹ÊÝ´ÆÆÄ¤Ï¥±¥¬¿Í¤ÎÂ¿¤µ¤Ë¸ÀµÚ¡£¡Ö¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹¥é¥¤¥ó¤ÎÁª¼ê¤¬Â¿¤¤¤È¤³¤í¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¥±¥¬¿Í¤¬Á´ÂÎÅª¤Ë²æ¡¹¤Î¸õÊäÁª¼ê¤ËÂ¿¤¤¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ÀµÚ¡£¡Ö¥±¥¬¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢Áª¼ê¤¿¤Á¤¬°ìÈÖÄË¤¯¤Æ¿É¤¤»×¤¤¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢Áª¼ê¤¿¤Á¤Ë¤Ï¾¯¤·¤Ç¤âÁá¤¯¾Ç¤é¤º¡¢¼£¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢¼«Ê¬¤ÎÇ¼ÆÀ¤¤¤¯½¼¼Â¤Î¥×¥ì¡¼¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë²óÉü¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ê¤È¤¤¤¦¡¢¤ª¸«Éñ¤¤¤Îµ¤»ý¤Á¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤±¤ì¤Ð¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢²ù¤·¤¤»×¤¤¤ò¤·¤Æ¤¤¤ëÁª¼ê¤¿¤Á¤òÏ«¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â¡¢ÉÔÂ¬¤Î»öÂÖ¤Ë¤ÏÆ±»þ¤Ê¤¤¿¹ÊÝ´ÆÆÄ¡£¡Ö¥±¥¬¿Í¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤ê¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÍýÍ³¤Ç¾·½¸¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤¬¾å¤¬¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¤È¤¤¤¦Áª¼ê¤Ï¤¤¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢Í½Äê¤Ï¤¢¤¯¤Þ¤Ç¤âÍ½Äê¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¡¢¸½¼Â¤ÎÃæ¤Ç²¿¤¬¤Ç¤¤ë¤«¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢º£²ó¥±¥¬¿Í¤¬½Ð¤Æ¥Á¡¼¥àÊÔÀ®¤¬Æñ¤·¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤ÏÈÝ¤á¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¸µ¡¹Áª¼ê¤ÎÁªÂò»è¤ÎÉý¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢Áª¹Í¤ÏÆñ¤·¤¤¾õ¶·¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï»ö¼Â¤Ç¤¹¡×¤È¡¢¥±¥¬¿Í¤¬¤¤¤Æ¤â¤¤¤Ê¤¯¤Æ¤âÁª¼êÁª¹Í¤ÏÆñ¤·¤«¤Ã¤¿¤È¸ÀµÚ¡£¡Ö¤½¤ÎÃæ¤Ç¡¢·Ð¸³ÃÍ¤Î¹â¤¤Áª¼ê¤¿¤Á¤¬¥±¥¬¤·¤Æ¡¢·Ð¸³ÃÍ¤ÎÄã¤¤Áª¼ê¤¿¤Á¤ò¾·½¸¤·¤Æº£²ó¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¼«Ê¬¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤ä¤í¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ëÁª¼ê¤¬½Ð¤ÆÍè¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢·Ð¸³ÃÍ¤ò¾å¤²¤Æ¡¢¤½¤ÎÁª¼ê¤ÎÀ®Ä¹¤¬¤¢¤ë¡£²æ¡¹ÂåÉ½¡¢½êÂ°¥Á¡¼¥à¤Î¤è¤êÎÏ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤Ë´üÂÔ¤·¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢¶ì¤·¤¤¾õ¶·¤ÎÃæ¤Ç¤â¥Á¡¼¥à¤ÎÄì¾å¤²¡¢ÉáÃÊ¥×¥ì¡¼µ¡²ñ¤Î¾¯¤Ê¤¤Áª¼ê¤¿¤Á¤ÎÀ®Ä¹¤Ë´üÂÔ¤·¤¿¤¤¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¤³¤ì¤À¤±¥±¥¬¿Í¤¬Â¿¤¤¾õ¶·¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¸½¼Â¤·¤«¤Ê¤¤¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¡ÖËÜ¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¥Á¡¼¥à¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âÄË¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¸½¼Â¤ÎÃæ¤Ç¤É¤¦¤¤¤¦¥Ù¥¹¥È¤ò¿Ô¤¯¤»¤ë¤«¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò´ðËÜÅª¤Ë»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢ÆÃ¤Ë»ä¼«¿È¤Ïº¤¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤â¡¢¤³¤ÎÃæ¤Ç²¿¤ò¥Ù¥¹¥È¤È¤·¤Æ¤ä¤ì¤ë¤«¡¢²¿¤òÀ®Ä¹¤µ¤»¤é¤ì¤ë¤«¤È¤¤¤¦¤³¤È¡¢¤³¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¤É¤¦¤¤¤¦·ë²Ì¤ò½Ð¤»¤ë¤«¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¼«Á³¤È¹Í¤¨¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤Ï¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤ËÂª¤¨¤Ä¤Ä·ë²Ì¤ò»Ä¤·¤¿¤¤¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£
¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¼çÍ×¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¥±¥¬¿Í¤¬Â¿¤¤¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡Ö¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¤¤¤ï¤æ¤ë¥³¥¢¥á¥ó¥Ð¡¼¡¢Â¿¤¯¾·½¸¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿Áª¼ê¡¢½êÂ°¥Á¡¼¥àÅù¡¹¤ò¹Í¤¨¤¿»þ¤Ë¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×ËÜÂç²ñ¤ÇÁª¤Ð¤ì¤ëÍ½ÁÛ¡¢ÁÛÁü¤¬¤¢¤ëÃæ¤Ç³èÆ°¤Ï¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ºÇ½ªÅª¤ËÃ¯¤¬Áª¤Ð¤ì¤ë¤«¡¢¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×ËÜÂç²ñ¤ÇÃ¯¤¬¥×¥ì¡¼¤Ç¤¤ë¤«¤Ï¤½¤Î»þ¤Î¸½¼Â¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤ß¤Ê¤¤¤ÈÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ç½àÈ÷¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¡Ö»ä¤â´Þ¤á¤Æ¡¢¥Á¡¼¥à¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤â°ìÀï°ìÀï¡¢·ë²ÌÀÕÇ¤¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ÎÃæ¤ÇÁª¼ê¤ÈÆ±ÍÍ¤ËÄ¹´üÅª¤ÊÌÜÉ¸¤Ï»ý¤Ã¤Æ¤â¤Á¤í¤óÀï¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Ã»´üÅª¤Ê¤È¤³¤í¤ò¤É¤³¤Þ¤ÇÆÍ¤µÍ¤á¤Æ¤ä¤ì¤ë¤«¡¢À¸¤»Ä¤ê¤ò¤«¤±¤Æ¤ä¤ì¤ë¤«¤ÏÁª¼êÆ±ÍÍ¤Ë¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤âÆ±¤¸¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢ÌÜ¤ÎÁ°¤Î¸½¼Â¤·¤«¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢ËÜÂç²ñÁ°¤Î¾õ¶·¤â¸½»þÅÀ¤Ç¤Ï¤ï¤«¤é¤º¤È¤Î»þ¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¤È¤·¡¢¡Ö¥±¥¬¿Í¤¬½Ð¤Æ¡¢¿§¡¹¤Ê¥¢¥¯¥·¥Ç¥ó¥È¤¬¤¢¤ëÃæ¤Ç¤â¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ç²¿¤¬¤Ç¤¤ë¤«¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤è¤ê½àÈ÷¤·¤Æ¤¤¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤â¤Ç¤¤ë¤À¤±Â¿¤¯¤ÎÁª¼ê¤ò¾·½¸¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¤¡¢¥Á¡¼¥à¤Å¤¯¤ê¤ÎÅÚÂæ¤ò¹¤²¤Ê¤¬¤é¡¢ºÇ¶¯¡¦ºÇ¹â¤Î¥Á¡¼¥à¤ò¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×ËÜÂç²ñ¤Ëºî¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤È»×¤Ã¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â¤½¤Îµ¤»ý¤Á¤ò»ý¤Ã¤Æ¡¢1²ó1²ó¤Î³èÆ°¤Ç¥Ù¥¹¥È¤ò¿Ô¤¯¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢ËÜÂç²ñ¤Þ¤Ç»Ä¤ê1Ç¯¤òÀÚ¤Ã¤¿Ãæ¤Ç¤âÍÍ¡¹¤Ê¤³¤È¤ËÈ÷¤¨¤Æ¥Á¡¼¥à¶¯²½¤ò¿Ê¤á¤Æ¹Ô¤¤¿¤¤¤È¤·¤¿¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢º£²ó¤Ï25Ì¾¤Î¾·½¸¤È¤Ê¤ê¡¢26Ì¾¤Î¾·½¸¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿Ãæ¤Ç1¿Í¾¯¤Ê¤¤¾õ¶·¤Ë¡£¤³¤Î¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Öº£½µËö¤Î»î¹ç¤ò¸«¤ÆºÇÄã¤Ç¤â1¿Í¤òÁý¤ä¤½¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢J¥ê¡¼¥°¤ò´Þ¤á¤¿»î¹ç¤Ç¤Î¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ä¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥¹¤ò¸«¤Æ¡¢ÄÉ²Ã¾·½¸¤ò¸¡Æ¤¤·¤¿¤¤¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡»Ë¾åºÇÂ®¤Ç8Âç²ñÏ¢Â³8ÅÙÌÜ¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×½Ð¾ì¤ò·è¤á¤¿ÆüËÜ¡£7·î¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿Åì¥¢¥¸¥¢E-1¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¸¢¤Ï¹ñÆâÁÈ¤ÇÎ×¤ß¸«»ö¤ËÍ¥¾¡¡£º£²Æ¤âÂ¿¤¯¤ÎÆüËÜ¿ÍÁª¼ê¤¬¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤Ø¤ÎÄ©Àï¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤µ¤»¡¢¥¹¥Æ¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¤·¤¿Áª¼ê¤âÂ¿¤¤¾õ¶·¤À¡£
¡¡ÆÃ¤Ë¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹¥é¥¤¥ó¤Ë¤ÏÉé½ý¼Ô¤¬Â¿¤¤Ãæ¡¢¿¹ÊÝ´ÆÆÄ¤Ï¥±¥¬¿Í¤ÎÂ¿¤µ¤Ë¸ÀµÚ¡£¡Ö¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹¥é¥¤¥ó¤ÎÁª¼ê¤¬Â¿¤¤¤È¤³¤í¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¥±¥¬¿Í¤¬Á´ÂÎÅª¤Ë²æ¡¹¤Î¸õÊäÁª¼ê¤ËÂ¿¤¤¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ÀµÚ¡£¡Ö¥±¥¬¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢Áª¼ê¤¿¤Á¤¬°ìÈÖÄË¤¯¤Æ¿É¤¤»×¤¤¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢Áª¼ê¤¿¤Á¤Ë¤Ï¾¯¤·¤Ç¤âÁá¤¯¾Ç¤é¤º¡¢¼£¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢¼«Ê¬¤ÎÇ¼ÆÀ¤¤¤¯½¼¼Â¤Î¥×¥ì¡¼¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë²óÉü¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ê¤È¤¤¤¦¡¢¤ª¸«Éñ¤¤¤Îµ¤»ý¤Á¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤±¤ì¤Ð¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢²ù¤·¤¤»×¤¤¤ò¤·¤Æ¤¤¤ëÁª¼ê¤¿¤Á¤òÏ«¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â¡¢ÉÔÂ¬¤Î»öÂÖ¤Ë¤ÏÆ±»þ¤Ê¤¤¿¹ÊÝ´ÆÆÄ¡£¡Ö¥±¥¬¿Í¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤ê¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÍýÍ³¤Ç¾·½¸¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤¬¾å¤¬¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¤È¤¤¤¦Áª¼ê¤Ï¤¤¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢Í½Äê¤Ï¤¢¤¯¤Þ¤Ç¤âÍ½Äê¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¡¢¸½¼Â¤ÎÃæ¤Ç²¿¤¬¤Ç¤¤ë¤«¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢º£²ó¥±¥¬¿Í¤¬½Ð¤Æ¥Á¡¼¥àÊÔÀ®¤¬Æñ¤·¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤ÏÈÝ¤á¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¸µ¡¹Áª¼ê¤ÎÁªÂò»è¤ÎÉý¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢Áª¹Í¤ÏÆñ¤·¤¤¾õ¶·¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï»ö¼Â¤Ç¤¹¡×¤È¡¢¥±¥¬¿Í¤¬¤¤¤Æ¤â¤¤¤Ê¤¯¤Æ¤âÁª¼êÁª¹Í¤ÏÆñ¤·¤«¤Ã¤¿¤È¸ÀµÚ¡£¡Ö¤½¤ÎÃæ¤Ç¡¢·Ð¸³ÃÍ¤Î¹â¤¤Áª¼ê¤¿¤Á¤¬¥±¥¬¤·¤Æ¡¢·Ð¸³ÃÍ¤ÎÄã¤¤Áª¼ê¤¿¤Á¤ò¾·½¸¤·¤Æº£²ó¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¼«Ê¬¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤ä¤í¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ëÁª¼ê¤¬½Ð¤ÆÍè¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢·Ð¸³ÃÍ¤ò¾å¤²¤Æ¡¢¤½¤ÎÁª¼ê¤ÎÀ®Ä¹¤¬¤¢¤ë¡£²æ¡¹ÂåÉ½¡¢½êÂ°¥Á¡¼¥à¤Î¤è¤êÎÏ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤Ë´üÂÔ¤·¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢¶ì¤·¤¤¾õ¶·¤ÎÃæ¤Ç¤â¥Á¡¼¥à¤ÎÄì¾å¤²¡¢ÉáÃÊ¥×¥ì¡¼µ¡²ñ¤Î¾¯¤Ê¤¤Áª¼ê¤¿¤Á¤ÎÀ®Ä¹¤Ë´üÂÔ¤·¤¿¤¤¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¤³¤ì¤À¤±¥±¥¬¿Í¤¬Â¿¤¤¾õ¶·¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¸½¼Â¤·¤«¤Ê¤¤¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¡ÖËÜ¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¥Á¡¼¥à¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âÄË¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¸½¼Â¤ÎÃæ¤Ç¤É¤¦¤¤¤¦¥Ù¥¹¥È¤ò¿Ô¤¯¤»¤ë¤«¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò´ðËÜÅª¤Ë»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢ÆÃ¤Ë»ä¼«¿È¤Ïº¤¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤â¡¢¤³¤ÎÃæ¤Ç²¿¤ò¥Ù¥¹¥È¤È¤·¤Æ¤ä¤ì¤ë¤«¡¢²¿¤òÀ®Ä¹¤µ¤»¤é¤ì¤ë¤«¤È¤¤¤¦¤³¤È¡¢¤³¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¤É¤¦¤¤¤¦·ë²Ì¤ò½Ð¤»¤ë¤«¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¼«Á³¤È¹Í¤¨¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤Ï¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤ËÂª¤¨¤Ä¤Ä·ë²Ì¤ò»Ä¤·¤¿¤¤¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£
¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¼çÍ×¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¥±¥¬¿Í¤¬Â¿¤¤¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡Ö¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¤¤¤ï¤æ¤ë¥³¥¢¥á¥ó¥Ð¡¼¡¢Â¿¤¯¾·½¸¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿Áª¼ê¡¢½êÂ°¥Á¡¼¥àÅù¡¹¤ò¹Í¤¨¤¿»þ¤Ë¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×ËÜÂç²ñ¤ÇÁª¤Ð¤ì¤ëÍ½ÁÛ¡¢ÁÛÁü¤¬¤¢¤ëÃæ¤Ç³èÆ°¤Ï¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ºÇ½ªÅª¤ËÃ¯¤¬Áª¤Ð¤ì¤ë¤«¡¢¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×ËÜÂç²ñ¤ÇÃ¯¤¬¥×¥ì¡¼¤Ç¤¤ë¤«¤Ï¤½¤Î»þ¤Î¸½¼Â¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤ß¤Ê¤¤¤ÈÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ç½àÈ÷¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¡Ö»ä¤â´Þ¤á¤Æ¡¢¥Á¡¼¥à¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤â°ìÀï°ìÀï¡¢·ë²ÌÀÕÇ¤¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ÎÃæ¤ÇÁª¼ê¤ÈÆ±ÍÍ¤ËÄ¹´üÅª¤ÊÌÜÉ¸¤Ï»ý¤Ã¤Æ¤â¤Á¤í¤óÀï¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Ã»´üÅª¤Ê¤È¤³¤í¤ò¤É¤³¤Þ¤ÇÆÍ¤µÍ¤á¤Æ¤ä¤ì¤ë¤«¡¢À¸¤»Ä¤ê¤ò¤«¤±¤Æ¤ä¤ì¤ë¤«¤ÏÁª¼êÆ±ÍÍ¤Ë¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤âÆ±¤¸¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢ÌÜ¤ÎÁ°¤Î¸½¼Â¤·¤«¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢ËÜÂç²ñÁ°¤Î¾õ¶·¤â¸½»þÅÀ¤Ç¤Ï¤ï¤«¤é¤º¤È¤Î»þ¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¤È¤·¡¢¡Ö¥±¥¬¿Í¤¬½Ð¤Æ¡¢¿§¡¹¤Ê¥¢¥¯¥·¥Ç¥ó¥È¤¬¤¢¤ëÃæ¤Ç¤â¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ç²¿¤¬¤Ç¤¤ë¤«¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤è¤ê½àÈ÷¤·¤Æ¤¤¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤â¤Ç¤¤ë¤À¤±Â¿¤¯¤ÎÁª¼ê¤ò¾·½¸¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¤¡¢¥Á¡¼¥à¤Å¤¯¤ê¤ÎÅÚÂæ¤ò¹¤²¤Ê¤¬¤é¡¢ºÇ¶¯¡¦ºÇ¹â¤Î¥Á¡¼¥à¤ò¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×ËÜÂç²ñ¤Ëºî¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤È»×¤Ã¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â¤½¤Îµ¤»ý¤Á¤ò»ý¤Ã¤Æ¡¢1²ó1²ó¤Î³èÆ°¤Ç¥Ù¥¹¥È¤ò¿Ô¤¯¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢ËÜÂç²ñ¤Þ¤Ç»Ä¤ê1Ç¯¤òÀÚ¤Ã¤¿Ãæ¤Ç¤âÍÍ¡¹¤Ê¤³¤È¤ËÈ÷¤¨¤Æ¥Á¡¼¥à¶¯²½¤ò¿Ê¤á¤Æ¹Ô¤¤¿¤¤¤È¤·¤¿¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢º£²ó¤Ï25Ì¾¤Î¾·½¸¤È¤Ê¤ê¡¢26Ì¾¤Î¾·½¸¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿Ãæ¤Ç1¿Í¾¯¤Ê¤¤¾õ¶·¤Ë¡£¤³¤Î¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Öº£½µËö¤Î»î¹ç¤ò¸«¤ÆºÇÄã¤Ç¤â1¿Í¤òÁý¤ä¤½¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢J¥ê¡¼¥°¤ò´Þ¤á¤¿»î¹ç¤Ç¤Î¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ä¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥¹¤ò¸«¤Æ¡¢ÄÉ²Ã¾·½¸¤ò¸¡Æ¤¤·¤¿¤¤¤È¸ì¤Ã¤¿¡£