「大谷さんに負けないようにとは全く思っていない」森保監督が大谷翔平についてそうコメントした理由。日本代表は９月に米国遠征
８月28日、日本サッカー協会は、９月６日にオークランドでメキシコ代表、９日にコロンバスでアメリカ代表と対戦する日本代表のメンバー25人を発表した。
その発表会見で、森保一監督がその２試合の開催地となるアメリカのメジャーリーグで活躍するロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平について言及。野球とサッカーは何かと比較されるケースが少なくないなか、こうコメントした。
「大谷さんは日本国民に夢と希望を与えている素晴らしい野球選手だと思います。大谷さんに負けないようにとは全く思っていません。野球もサッカーも同じスポーツのカテゴリーで社会貢献していく仲間だと思っています」
指揮官は「サッカーはサッカーから、世界での戦いで日本の皆さんに日本人の誇りを持っていただけるように全力で戦いたいと思います」と言葉を続けた。
その大谷のように、日本代表もアメリカから良いニュースを届けられるか。９月の２連戦に注目だ。
取材・文●江國森（サッカーダイジェストWeb編集部）
【画像】アメリカ＆メキシコと対戦！９月に開催されるアメリカ遠征に挑む日本代表招集メンバーを一挙紹介！
