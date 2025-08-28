【ロサンゼルス＝帯津智昭】米大リーグ・ドジャースの大谷翔平は２７日（日本時間２８日）、本拠地でのレッズ戦に先発投手兼１番指名打者で出場し、投手としては復帰後最長の５回を投げて２安打１失点、９奪三振で、エンゼルス時代の２０２３年８月９日以来、７４９日ぶりの勝利を挙げた。

通算３９勝目。打者としては四回にチーム初安打となる右前打を放って５打数１安打だった。スコアは５―１だった。

右肘の靱帯（じんたい）を損傷し、大谷がメジャーに来て２度目の手術を受けたのが、２３年９月１９日だった。長きにわたるリハビリを経て、投手として勝ち星を手にした。「元のように投げられるようになるのかなという不安みたいなものはあったけど、投げていくごとに自信も増えていっている。すごく落ち込むことはなかった。ドクターもそうだし、トレーナーの人たちにも毎日ケアしてもらって、本当ありがたいというところが１番かなと思う」。大谷がこれまでの歩みを振り返った。

６月の時点で「５回以上、投げられるようになって初めてスターター（先発）じゃないかなと思う」と語っていた大谷にとって、復帰後初めて５回を投げ切ったこの日は大きな節目となった。

カーブを多投する新たなスタイルを披露した。最速１００・３マイル（約１６１キロ）の直球がある一方、最も遅い球では７４・７マイル（約１２０キロ）だったカーブは球速差が大きく、打者を戸惑わせた。大きく変化し、右打者の外角低め、左打者の内角低めに決まることも多く、９奪三振のうち、四つをカーブで奪った。

この日はスプリットも多く投げ、全８７球のうち、カーブは２６％にあたる２３球、スプリットは１３％の１１球だった。「リハビリ登板の段階から少しずつ球種を増やしていった中で、今日はカーブとスプリットをしっかり投げ切るというのを自分の中の課題として持っていた」と明かした。

昨季は打者に専念し、今年２月のキャンプから投打の二刀流復帰に向けて始動した。「ドクターとのコミュニケーションの中で、カーブとスプリットが１番最後の段階なので、これがしっかり投げきれれば、自分の中でフルでいけるんじゃないかなという自信がしっかり持てる」。

今季１１試合目の先発で初勝利。「少しでも投げられていることに関しては、結果うんぬんではなく、（復帰の）プロセス自体は今のところいいんじゃないかなと思う。体の反応を見て、１試合１試合、大事に投げていきたい」。２２年は「１５勝、３４本塁打」、２３年は「１０勝、４４本塁打」と躍動し、今年はこれで「１勝、４５本塁打」となった。二刀流が本格的に復活したと言えそうだ。