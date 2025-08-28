ZARDが、2026年2月に大阪、東京にて開催するデビュー35周年記念ライブ『ZARD “What a beautiful memory ～forever moment～”』の詳細を発表した。

同公演では、坂井泉水の歌声と映像、バンドによる生演奏がシンクロし、公演タイトル『What a beautiful memory ～forever moment～』の通り、“永遠の瞬間（とき）”が刻まれるようなステージになるという。ZARDの永遠のスタンダードナンバーを、ゆかりの場所でじっくりと堪能できる公演となる予定だ。

今回、公演の開場時間と開演時間に加え、チケット情報も公開された。チケットは、9月1日12時よりモバイルFC『WEZARD』有料会員優先予約がスタート。続く9月13日12時より『WEZARD 35 limitato』優先予約、12月13日10時より一般発売が予定されている。

（文＝リアルサウンド編集部）