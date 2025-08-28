NHKは28日、総合で9月3日放送の「クローズアップ現代」（月〜水曜午後7時30分）に、元日本テレビアナウンサーで、同大ハリス理化学研究所専任研究所員の桝太一氏（43）が、スタジオゲストとして出演すると発表した。「世界が注目”海藻パワー“ 大国ニッポンが持つ可能性は？（仮）」と題し、世界が注目する“海藻パワー”その知られざる魅力に迫る。

番組では、世界の熱い視線が注がれている海藻を特集。世界銀行が「海藻養殖市場は2030年までに118億ドル（1．7兆円）規模の成長の可能性がある」と発表するなど、「食卓の添えもの」「脇役」といった概念を覆し、ミネラルやビタミン、食物繊維が豊富な「スーパーフード」として人気を集め、ビジネスチャンスと動き出す企業も相次いでいる現状を紹介する。

海藻は、地球温暖化対策の最前線でも存在感を発揮。二酸化炭素を吸収して海底に蓄積する”ブルーカーボン”に貢献する物質の存在が明らかになりつつあるなど、重要なCO2吸収源として注目を集めている。番組ではこうした海藻にまつわる国内外の最新現場を取材した。