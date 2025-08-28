お笑いトリオ、安田大サーカスのクロちゃん（48）が28日、都内で、総合プロデュースを務めるアイドルフェス「クロフェス2025」のプレス発表会に登壇した。

6回目を迎える25年は9月13日から15日まで、東京・江東区の海の森水上競技場で開催する。3日間で約250組のアイドルがパフォーマンスを披露する他、日替わりMCによるステージ企画を予定。「ジパングステージ」として全国のご当地アイドル47組も集結する。

クロちゃんは「クロフェス6年目！ クロちゃん、クロフェスと結婚するし〜ん！」と登場早々、営業で使い回して箱の隅が黒ずみ始めた指輪を掲げた。コロナ禍の20年に開催した第1回は「無観客で配信だけで、僕が客席で1人で見てるっていう。アイドルの方たちにすごくやりにくかったって言われました」という状態だったが、徐々に規模を拡大してきた。

「今年も進化しました！」と、自ら呼んだ豪華ゲストを発表。13日は元AKB48の高橋みなみ（34）がMCとして登場する。14日は元モーニング娘。の矢口真里（42）がMCを務め、25周年を記念して期間限定で再結成している「メロン記念日」がスペシャルライブを行う。15日は元りんご娘の王林（27）がMCで、アーティスト「OURIN 王林」としてライブも行う。

クロちゃんは「メロン記念日！ レジェンド枠ですよね。やぐっちゃんと絡んでもらおうと思います。それを見られるのはクロフェスだけなので、皆さんお楽しみにしてください」とアピール。「自分がアイドルになりたくてなれなくて芸人になって、自分のフェスができるようになった。もっともっと、アイドルが出たら喜ぶようなフェスにしていきたいと思うので、10年は絶対に続けます！」と宣言した。

出演者を代表して、クロちゃんプロデュースの5人組アイドルグループ「豆柴の大群」からナオ・オブ・ナオ（26）とレオナエンパイア（27）、超王道系ユニット「花いろは」の穂積りんか（24）今咲ひめの（24）も出席した。