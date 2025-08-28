シルバニアファミリーと老舗チョコブランドがコラボ ショコラウサギの赤ちゃんが限定仕様に
エポック社は、シルバニアファミリー40周年事業の一環として、老舗ショコラトリーブランド「DelReY」との初のコラボレーション商品を、デルレイ・ジャパンから11月1日に発売する。
【写真】リボンがキュート！かわいすぎるショコラボックス
デルレイのアイコンでもあるダイヤモンド型のショコラと、オリジナルドレスのショコラウサギの赤ちゃん（クレム）のセット。シルバニアファミリーのために作られたオリジナルデザインの2段BOXにダイヤモンドショコラが6個入っている。キャラメル、ペルートンカ、エキゾチックフルーツ、マンゴー、ライチ、ローズの6種類の濃厚で個性豊かなフレーバーを展開。大きなリボンのBOXには今回だけの特別箔シールを付属しており、BOXを自由にデコれるようになっている。
また、セットのショコラウサギの赤ちゃん（クレム）は、ダイヤモンドのモチーフをあしらったドレスを着ている限定仕様。
