「なんでもない日」に彼女にあげたら喜ばれるプレゼント９パターン
「記念日以外にも贈り物をしたら、彼女が喜んでくれるかもしれない！」と考える人は多いでしょう。だからといってむやみにゴージャスな物をあげても、「なにか裏がある？」と勘違いされてしまうかもしれません。そこで今回は、10代から20代の独身女性238名に聞いたアンケートを参考に「『なんでもない日』に彼女にあげたら喜ばれるプレゼント」をご紹介します。
【１】いまどき珍しい分、余計にグッとくる「直筆の手紙」
「なにげない内容だったけど、もらって以来、ずっと宝物です」（10代女性）というように、手書きのメッセージはかなり好印象のようです。メールに慣れているとハードルが高そうですが、この世にひとつしかない贈り物ができるなら、挑戦する価値はあるでしょう。
【２】「がんばって」と応援する気持ちを伝えられる「習い事の道具」
「料理教室で使える物をちゃんと考えて選んでくれて、すごく励みになった」（20代女性）というように、相手が熱中していることに注目すると、プレゼントを選びやすくなるでしょう。情報収集も兼ねて、「どんなことするの？」などと習い事の話を振ってみるとよさそうです。
【３】おうちごはんを贅沢に演出する「ワイン」
「買ってきたお惣菜まで豪華に感じられて、気分は三ツ星レストラン！」（20代女性）というように、なんでもない日のおうちデートにラッピングしたお酒を持参すると、普段通りの食事でも盛り上がりそうです。チーズや生ハムなどのおつまみもつけ加えると、贅沢感が増すでしょう。
【４】気負わずに身につけられる「カジュアルなアクセサリー」
「高価だと身構えてしまうけど、安くてかわいい物なら大歓迎です」（20代女性）というように、プレゼントの定番である指輪やネックレスなら、失敗は少ないかもしれません。普段使いしてほしいなら、小ぶりでシンプルなデザインが好まれそうです。
【５】女性ならやっぱり嬉しい「ミニブーケなどの生花」
「部屋がパッと華やぐし、渡すときの彼氏の照れくさそうな顔もよかった！」（10代女性）というように、古典的な贈り物である「花」は外れのないアイテムのようです。ただし、香りがキツ過ぎたり、アレルギーを誘発しそうな種類は避けたほうが無難でしょう。
【６】親しい仲だからこそ趣味がわかる「本や漫画」
「袋を開けたら読みたかった漫画が！ 私をよくわかってる！と感激した」（10代女性）というように、彼女の嗜好にバッチリ合っていれば、色気のない物でもツボにはまるかもしれません。ちょっとした会話で相手が漏らした「好きな物」を覚えておくと、役立ちそうです。
【７】気軽に癒しを味わってもらえる「アロマオイルや入浴剤」
「思いやりが身に沁みて、身体も心もホカホカ」（20代女性）というように、和みグッズを贈ると、相手をほっこりさせられるでしょう。多忙な彼女には、エステなどの本格的な癒しより、手軽にリフレッシュできる物のほうがありがたがられるかもしれません。
【８】すぐに普段使いできる「スマホカバーなどの実用品」
「手にするたびに、彼氏を身近に感じられて嬉しい」（10代女性）というように、日常的によく使う物をプレゼントするのもいいでしょう。なかなか会えないなら、お揃いや色違いで持って、「いつも一緒」の気分を味わってもらうのもよさそうです。
【９】自分ではめったに買わないような「高価なお菓子」
「あこがれの店のマカロンをもらって、テンション上がりました！」（10代女性）というように、高級スイーツを前に、満面の笑みを見せる女性は多そうです。値段にかかわらず、行列しないと買えない物や限定品など、入手しにくい品も喜ばれるでしょう。
価格はむしろ控えめで、何よりも思いやりが感じられる物が好まれるようです。なんでもない日に相手を喜ばせることができたら、記念日以上のインパクトを残せるでしょう。（安藤美穂）
【調査概要】
期間：2014年3月11日（火）から18日（火）まで
対象：合計238名（10代、20代の独身女性）
地域：全国
方法：インターネット調査
