“圧倒的肉体美を誇る美男美女”の恋物語がきょう完結 鈴木福らMCからコメントが到着
ABEMAは28日午後10時より、オリジナル恋愛リアリティーショー『シャッフルアイランド』シリーズの新シーズン『シャッフルアイランド Season6』（毎週木曜 後10：00）の最終話を放送する。最終話に先駆けて、番組MCを務めるニューヨーク・屋敷裕政、峯岸みなみ、ゆきぽよ、鈴木福のコメントがそれぞれ到着した。
【写真】顔を近づけ…“キス寸前”のフィーナ＆かつよし
同番組は、鎧を脱ぎ捨て“常夏の楽園”・フィジーの2つの島に集まった、圧倒的肉体美を誇る水着姿の美男美女たちが、「毎日必ず“ピンク”と“ブルー”の2つの島にいるメンバーを“シャッフル（入れ替わって）”していかなければならない」というルールのもと、島間を“シャッフル”しながら本能のままに恋愛していく、ABEMAオリジナル恋愛リアリティーショー。予測不能な出会いと別れを繰り返していくなかで、欲望と嫉妬が入り乱れていく参加メンバーたちの大胆に燃え上がっていく恋愛模様が見どころで、ABEMAの“夏の風物詩”にもなっている。
【コメント全文】
■屋敷裕政
『シャッフルアイランド Season6』は、もう全員がすごくいい感じに主役やったから、脇役がひとりもいなかったなと思います。それで言うと、今シーズンはもはや“『シャッフルアイランド』の完成形”と言えるかもしれないです。みりちゃむが出ていた『シャッフルアイランド Season1』はまだいろんなことが整備されていなかったですから（笑）。
■峯岸みなみ
今までのシーズンで一番叫びが抑えられなかったというか、思わずスタジオで見守りながらすごく声が出てしまったシーズンだったなと思います。屋敷さんに「没入しすぎててキモイです」と面と向かって言われましたからね（笑）。でも恋リアにおいてその状態はある意味で誉め言葉だと思うので、もう最終回も観ている方みんなで一緒にキモくなっていただきたいです（笑）。
■ゆきぽよ
私、夏は本当に毎週のように海の家行ってるんですけど、もうそこでも番組への反響がすごいですよ！海ですれ違う人みんなに「『シャッフルアイランド』観てるよ〜」と声をかけていただくんです。日本の海岸沿いの視聴率100％だと思います（笑）。
■鈴木福
あまりにも名シーンや盛り上がりポイントが多すぎて、脳が麻痺する感覚に陥ったくらい『シャッフルアイランド』はとにかくすごい番組でした（笑）。『シャッフルアイランド』のような激しめの番組のMCになると、自分に関することを質問していただく機会もたくさんあったんですけど、初めてだったので加減がわからなくて（笑）。ディープな話までほぼ全部言いました（笑）。
