英国・東インド会社の初シェフパティシエになった江口和明さんが作る英国菓子本。そこには、いままでにない新しさがあった！【書評】

英国・東インド会社の初シェフパティシエになった江口和明さんが作る英国菓子本。そこには、いままでにない新しさがあった！【書評】