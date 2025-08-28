スズキ新「軽セダン」発売に大反響！ 「丸目デザインがイイ」「新色が可愛い」「燃費が良くなってサイコー」「安全装備が充実して安心」の声も！ メーカー初の“便利機能”も採用した新「ラパン」に熱視線！

一部仕様変更での進化に反響集まる

スズキは2025年8月25日、軽自動車の人気モデル「アルト ラパン（以下ラパン）」と「アルト ラパン LC（以下ラパンLC）」を一部改良して販売を開始しました。

長年親しまれてきた愛らしい外観と実用性の高さを持つラパンは、今回の改良でさらに魅力を高めています。

【画像】超カワイイ！ これがスズキ新「軽セダン」です！（30枚以上）

そんな進化したラパン、ラパンLCに対して、ネット上では多くの反響が集まっています。

大きく進化した新「軽セダン」何が変わった？

ラパンの歴史は2002年に始まり、初代は四角いフォルムと広い室内空間が特徴で、特に女性やシニア層から高い評価を受けました。

2008年の2代目はデザインを洗練し、「おしゃれなトールワゴン」として存在感を強め、2015年登場の3代目は「まる しかくい」をテーマに丸みを帯びたデザインや丸目ヘッドライトを採用。

女性の声を反映した細やかな設計で支持を集め、軽自動車市場に独自の立ち位置を築いてきました。

今回の改良では走行性能と環境性能の強化が図られ、新開発のR06D型エンジンとマイルドハイブリッドを搭載。

軽快な走りと優れた燃費を実現し、日常の移動をより快適かつ経済的にしました。

外観はフロントグリルとバンパーを刷新し、従来の愛らしさを残しながらモダンな印象に進化。

さらに「ルーセントベージュパールメタリック」や「フォギーブルーパールメタリック」が追加され、ラパンは全11色、ラパンLCは全12色の多彩なカラーバリエーションを展開し、ユーザーの個性を反映しやすくなりました。

内装も改良され、HYBRID Xのシートやドアトリムはライトブルーとモカブラウンに変更され、ボディカラーとの統一感を演出。

インパネガーニッシュはサンセットアイボリーに、オーナメントはブラウン木目調となり、温かみのある空間を実現しています。

細部にわたる工夫により、日常のドライブが特別なひとときへと変わります。

安全装備も進化し、衝突被害軽減ブレーキ「デュアルセンサーブレーキサポートII」、車線逸脱抑制機能、信号の切り替わりを知らせる「発進お知らせ機能」が標準搭載。

さらにスズキ初のUSB Type-C急速充電ソケット（2個）や「スズキコネクト」対応により、遠隔で車両の状態確認や操作が可能となり、利便性と安心感を高めました。

価格（消費税込み）は151万4700円から186万8900円と幅広い層に対応。

デザイン、性能、機能のバランスが取れた一台として注目されています。

ネット上では「新しいベージュが可愛い」「燃費が良くなって普段使いに最適」といった声や、「内装カラーが落ち着いて癒される」「USB Type-Cが便利」「スズキコネクトが使いやすそう」といった意見が寄せられています。

また「丸目デザインがやっぱりラパンらしさがあってイイ」「安全装備が充実して安心」といった評価もあり、多方面から高い期待が寄せられています。

こうした意見からも、新型ラパンは伝統の可愛らしさを維持しつつ、最新の技術や装備を取り入れて進化した、幅広いユーザーに愛される軽自動車であることが伺えます。