「絵を踏まないでと注意したらほんとに触らないように縮こまってる。愛おしい」



【写真】「こうしてればいい？」前足をしまって完璧“香箱ポーズ”

そんなコメントとともに、Xユーザーの白柴米子（こめこ）さん（@kmk250301）が投稿した愛犬の写真が注目を集めています。写っているのは、柴犬の「米子（こめこ）」ちゃん（生後5カ月・女の子）。



大きなカンバスに描かれた絵の合間に伏せるようにして、身を小さく縮める米子ちゃん。その表情や佇まいからは、真剣に作品と向き合う飼い主さんの気迫を感じ取っているかのようです。



このいじらしくも愛らしい様子に4.9万件超の“いいね”が殺到。「かわいい」と反響を呼びました。このあと、米子ちゃんはどうなったのでしょうか。飼い主さんにお話を伺いました。



お利口に待った米子ちゃん ご褒美タイムは大はしゃぎ！

ーー撮影時の状況を教えてください。



「今、とても大きな絵を描いているのですが、それを躊躇なく踏んでいくので『止めて〜！』など、注意したところ、手足を折りたたんで縮こまって座り込みました。さらに、『こうしてればいいんでしょ？』と言わんばかりに、じっと見つめてきたのがあまりにかわいらしくて、思わず撮影しました」



ーーこの光景を目にした感想は？



「賢いなと思ったのと、我慢させて申し訳ない気持ちになりました」



ーーこのあとは、どうなりましたか。



「我慢させてしまったので、別の部屋に移動して一緒にボール遊びをすることに。名前を呼ぶと、『待ってました！』と嬉しそうにやって来ました。その後はハイテンションになって大喜び。疲れるまで遊びつくしました」



ーー米子ちゃんは、どのような性格ですか。



「かなりやんちゃで、いたずら好き。とてもフレンドリーな子です。まだ生後5カ月ということもあり、やんちゃ盛り。畳をホリホリして穴を開けたり、玄関にある靴を持ってきて紐をちぎったりーー先住犬にちょっかいを出しては、返り討ちにあって戻ってきます。



いわゆる柴犬にしては人懐こく、初対面の犬や人にも臆せず近寄っていきます。一度、大きな公園に行ったとき、いろいろな人に撫でてもらい、そのうちのひとりの方から『この子はさらわれてしまいそう』と心配されるほど懐っこい印象を与える子です」



米子ちゃんのいじらしいリアクションは多くの人の心をぎゅっとつかみ、リプ欄は温かなコメントでいっぱいになりました。



「えらい！」

「かわいいねぇ」

「なんて賢いお嬢さん」

「香箱座りだ！ かわいい」

「健気すぎる〜かわいい〜」

「まだ小さいのにお利口さんですね」

「おててちゃんとしまっててほんとかわいい」

「かしこい！！ 良い子にジャーキーを！！」



（まいどなニュース特約・梨木 香奈）