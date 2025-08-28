リッター27キロ以上走る！ 日産「5人乗り“低燃費”コンパクト」に新シリーズ登場！ “さりげない”カスタムカー「ノート“AUTECH LINE”」初公開

「さりげない個性やこだわり」を与えたカスタムカーが新登場

日産のグループ会社である日産モータースポーツ＆カスタマイズ（NMC）は2025年8月28日、同日に一部仕様向上（一部改良）を図ったコンパクトカー「ノート」に、新たなカスタムカー（特装車）「AUTECH LINE（オーテックライン）」を設定すると発表しました。

NMCではこれまでも、ノートシリーズに「ノートオーラ AUTECH」や「ノート AUTECH CROSSOVER（オーテック クロスオーバー）」などといった数々のカスタムカーを生み出しています。

【画像】超カッコいい！ これが日産“低燃費”コンパクトの「新シリーズ」です！ 画像で見る（30枚以上）

新登場したノート AUTECH LINEとは、どういったモデルなのでしょうか。

「さりげない個性やこだわり」を与えた日産「新ノート」のカスタムカーとは!?

ノートは2005年に誕生したコンパクトカーで、現行型は2020年11月に登場した3代目です。

3代目では通常のガソリンエンジン車を廃止し、全車を1.2リッター直列3気筒エンジンとモーターを組み合わせた「e-POWER」（シリーズ式ハイブリッド）専用モデルとしました。

日本自動車販売協会連合会（自販連）調べによる2025年上半期（1月〜6月度）の新車販売ランキング（軽自動車除く）では、4万3308台を販売し総合8位にランクイン。国内で最も売れている日産車として、重要な位置づけにあります。

ワイドボディの高級仕様「ノート オーラ」を設定するなど、ノートをベースにした派生モデルも多く展開しており、NMCによる前述のカスタムカー群も含まれます。

例えばノートオーラ AUTECHは、スポーティでありながら高級感漂うスタイリングを際立たせた「プレミアムスポーティ」をコンセプトに掲げた高級仕様です。

ノート AUTECH CROSSOVERは、AUTECHの“プレミアムスポーティ”に、SUVの機能やスタイルを融合させたコンパクトクロスオーバーモデルとなっています。

今回追加された“AUTECH LINE”は、そんなAUTECHのテイストを持ちながらも、さりげない個性やこだわりをクルマに求めるユーザーに向けた新たなシリーズです。

車種ごとに最適化した特別なカスタマイズを施すもので、すでに商用バン「キャラバン」に導入されたほか、2025年秋にフルモデルチェンジ予定の新型軽スーパーハイトワゴン「ルークス」にも設定される予定となっています。

新設されたノート AUTECH LINEのボディサイズは、全長4045mm×全幅1695mm×全高1520mm、ホイールベース2580mmで、ベースのノート同様に都市部などでも扱いやすい5ナンバーサイズを維持します。

パワーユニットも1.2リッターe-POWERで変更はありません。カタログ燃費は27.6km／L（WLTCモード燃費・2WD）です。

外観では、専用の16インチアルミホイールやメタル調フィニッシュのドアミラーを採用したほか、すべてのボディカラーにおいて、ダークメタルグレーのフロントグリルを装備しました。

このほかリアには「AUTECH LINE」エンブレムも備わります。

またシート素材には、ナッパレザー並みのしっとりとした触感と包まれる心地よさをもたらす次世代シート素材「TailorFit（テーラーフィット）」を採用します。

これは、ミドルクラスSUV「エクストレイル」にも採用され好評を博しているものです。

新ノート AUTECH LINEの車両価格（消費税込み）は、243万8700円（2WD）／272万4700円（4WD）。ボディカラーは「スミレ／スーパーブラック2トーン」など全8色を用意します。

※ ※ ※

今回ノートシリーズに実施された一部改良は、主に安全面に関するものです。

走行中に車両や歩行者を検知し衝突回避をアシストする「インテリジェント エマージェンシーブレーキ」の左右検知範囲を大幅に拡大することで、左右から走行してくる自転車などに対する検知性能を向上させるとともに、各種最新の法規に適合させました。

また、後席への人や荷物の置き去りがないように、降車前にドライバーへお知らせする「後席リマインダー」を全グレードに標準設定しています。

これらの改良を反映し、NMCが扱うカスタムカーのAUTECHシリーズおよび、ライフケアビークル（LV：福祉車両）「助手席回転シート」も、同様の一部仕様向上を図っています。