「猫の真似するのやめられそ？？？」



【写真】猫2匹と一緒に涼を求めてゴロン！

終わりが見えない猛暑。エアコンが効いている家の中でも暑さを感じるこの季節、「みょん☺︎」（@KOKO_GA_DOKOKA）さんが投稿されたのは、台所で寝転がる2匹の猫さんの姿です。



そして、この2匹に混じって寝転がっているのは、みょんさんの2歳の息子さん。床に涼を求めて横たわる猫たちと息子さんによる脱力感たっぷりの一枚に、様々な声が届きました。



「猫と体の大きさ同じって楽しそう」

「先輩達がするなら真似しないとな❤」

「家の中に可愛いが落ちてる季節」

「本人に言うより、教育担当のネコに言いましょう。。。ｗｗ」



息子さんにとっては、2匹の猫たちは兄弟のような存在なのでしょうか。仲良く寝転がっている光景は忘れられない夏の思い出になるはずですね。やっぱりここは、ひんやりして涼しいのでしょうか。



今回の投稿について、みょんさんにお話を伺いました。



ーー写真はご自宅で撮影を？



「自宅のキッチンです。外出から帰って来た後にパパが夕ご飯の準備をしていたところ、涼しさを求めて猫が落ちていました。それを見た息子が自分もゴロンと転がったような感じでした」



ーー息子さんが猫たちと一緒に寝転ぶのはよくあること？



「普段は『台所は綺麗じゃないのでやめようね』と声をかけるので頻繁ではないのですが、声をかけるまでもなくゴロンされてしまいました。最近興味が出てきたのか猫との距離が近づいてきて、たまにこのような真似をするようになりました」



ーー日頃から猫さんの仕草を真似することも？



「猫の鳴きマネをすることが多いです。仕草の真似は調子が良くないとしないですね」



ーー仲が良いのですね。



「仲は良いと思いますが、ずっとラブラブ〜という感じではなく、自我が芽生えて来た息子が奔放な猫たちに対等な感じでよく張り合っています」



ーーこの光景を見た時は？



「最初は微笑ましいな〜と思いましたが、すぐに『やめて〜！服が汚れる〜！！！』と我に返りました」



ーー2匹の猫さんたちについて教えてください。



「キジ白は 『ちよ』、白いスコティッシュフォールドは『らむ』です。ちよは人間が大好き、撫でられるのも大好きな甘えん坊で、息子にも撫でて欲しくて、近づいていってはゴロンとお腹を見せて撫でを要求しています。要求がかなり激しくストーカー気味なので、仲は良いですが、タイミングが悪いと息子は『ちよ、だめよ〜こないで〜』と引いています」



「一方、らむは控えめですこしビビりなので、大きな声で話しながらワシワシと撫でてくる息子を警戒していて少し離れたところから眺めるようにしています。皮肉なことに息子はらむが大好きで、らむを撫でたくて『らむ〜なでなでする』とよく追いかけていますが、今のところらむのほうが俊敏なのでほとんど撫でられていません。切ない三角関係です」



ーー現在2歳の息子さんですが、将来はどのように成長してほしいですか？



「いろんなことに興味を持ってチャレンジし、自分で考えることを大切にできる人に育ってほしいです」



（まいどなニュース／Lmaga.jpニュース特約・行橋 友）