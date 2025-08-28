＜義母の言う通り！？＞口出しにモヤモヤ「パートにしたら？」夫婦で決めたことなのに…【前編まんが】
私はクミ（30代前半）。タカユキ（30代後半）と結婚をして、タカユキの実家から車で20分くらいの距離の場所に住んでいます。義両親に会うのは月に1度なので、特別仲がいいかと言われれば、それほどではないですが、心のどこかでは「お義母さんに嫌われたらいけない」とか「なるべくは機嫌を損ねてはいけない」など気を遣っていたと思います。だからお義母さんの言うことには、私の息子・コウタが生まれてからもなるべく従うようにしていました。
私とお義母さんの仲は良好……な方だと思います。良好な関係とは、私のガマンと気遣いの100％で成り立っているから……。
お義母さんは思ったことは口に出す人。でも会うのは月に1回くらいだし、そこまで躍起になってバトルをするつもりはありません。
お義母さんは「ふーん」と、不満げな表情を浮かべていました。
お義母さんはタカユキが出勤前に保育園までコウタを預けに行くことを気にしているようでした。
お義母さんは「タカユキは優しいから『イヤだ』とは言えないだろうし、そこは気持ちをくんであげないとダメよ？」と、念を押してきました。
私は出産をしてしばらくしたら仕事に復帰するつもりで育休を取っていました。コウタがある程度大きくなり夫婦で相談をして、予定通り復帰をしようとしていたのですが……。お義母さんから「ちょっと待った」の口出しが入ったのです。お義母さんは「タカユキが大変だから、パートにしたら？」と言いました。
そこに私やコウタの事情がいっさい含まれていないことになんとなく気が付きましたが、口に出せる感じではなかったのです。
原案・ママスタ 脚本・物江窓香 編集・横内みか
私とお義母さんの仲は良好……な方だと思います。良好な関係とは、私のガマンと気遣いの100％で成り立っているから……。
お義母さんは思ったことは口に出す人。でも会うのは月に1回くらいだし、そこまで躍起になってバトルをするつもりはありません。
お義母さんは「ふーん」と、不満げな表情を浮かべていました。
お義母さんはタカユキが出勤前に保育園までコウタを預けに行くことを気にしているようでした。
お義母さんは「タカユキは優しいから『イヤだ』とは言えないだろうし、そこは気持ちをくんであげないとダメよ？」と、念を押してきました。
私は出産をしてしばらくしたら仕事に復帰するつもりで育休を取っていました。コウタがある程度大きくなり夫婦で相談をして、予定通り復帰をしようとしていたのですが……。お義母さんから「ちょっと待った」の口出しが入ったのです。お義母さんは「タカユキが大変だから、パートにしたら？」と言いました。
そこに私やコウタの事情がいっさい含まれていないことになんとなく気が付きましたが、口に出せる感じではなかったのです。
原案・ママスタ 脚本・物江窓香 編集・横内みか