「女子ゴルフ・ニトリ・レディース・第１日」（２８日、北海道ＣＣ大沼Ｃ＝パー７３）

女子ツアー史上最長コースで、ドライビングディスタンス規定ラウンド到達者９８選手中、９５位（前週まで）の青木瀬令奈（３２）＝リシャール・ミル＝が、お手本のような“飛距離に頼らないゴルフ”で、午前スタート組ではトップから３打差、３位につけるプレーを演じた。

１０、１２番と出だしでバーディーを先行させると、１６番パー５（５４５ヤード）では３打目が１３３ヤード残り、池の手前のラフからギリギリグリーンを捉えると「２０メートルの下り」を見事にねじ込んで、バーディー。

後半も２バーディー、１ボギーとリズムよくラウンドし、上位での発信となった。

５９０ヤードのパー５が２つ（１、１８番、この日は１８番のティーを２０ヤード前に設定）というハードセッティングだが、青木は「２打で届かないようなパー４となればお手上げですけど、ウエッジで嫌な距離が残るより、１００ヤードをしっかり打てるようなホールの方がありがたい」と前向きに受け止める。

２７日のプロアマ戦では順天堂大の天野篤教授（外科医、医学博士）とラウンド。他の選手にもメンタルのアドバイスを送っている天野教授にいろいろと質問したという。

「練習通りのことをする、それを意識する」、「歌舞伎の見得（みえ）のように、ここぞの場面で“場”を取り込む」などの助言を得た。それを青木なりに解釈すれば「自分の得意なユーティリティーや、グリーン周り、パターといったところを生かしていく」ことで、長いコースでも飛距離の出る選手に劣らないスコアにつなげていった。

「また明日も」と、飛ばなくても勝てる、を体現していく。