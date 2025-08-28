Aぇ! group末澤誠也「サマソニ」で体調不良「吐きそうだった」「後半の記憶がない」
【モデルプレス＝2025/08/28】Aぇ! groupの小島健と末澤誠也が8月27日、グループでパーソナリティを務めるMBSラジオ番組「Aぇ! groupのMBSヤングタウン」（毎週水曜よる10時〜）に出演。同月17日に大阪・万博記念公園で行われた音楽フェス「SUMMER SONIC 2025 OSAKA」（以下、サマソニ）に出演した際の思い出を語った。
【写真】末澤誠也が「吐きそうだった」サマソニ出演時の様子
当日は全11曲を披露したそうで、小島は「1発目だったんですよ、サマソニで。僕ら。時間帯的にも、11時10分から。ホンマ一瞬すぎて！」と振り返った。また「野外っていうのもあって、すごい熱いんですけど、太陽の暑さより熱気の熱さの方が勝ってた」という小島は「何時間でも立ってられると思っちゃいまいした。もっと立ちたい」と感じたそう。
末澤も「ホンマ楽しかった」と振り返り「ステージ出るまではリハーサルがなかったから、実際お客さんが入ってる感じもステージ立ってから」と、本番になって初めて会場の様子が分かったと明かした。リハーサルがなかったため、音のことや楽器の音響のことなどについて様々な不安も感じていたそうだが「ステージに立ったらやっぱ、そういうのなかったね。気持ちよかったな」と語っていた。
末澤はステージについて「ぶっちゃけ、結構ヤバかったんよ」「なんかね、ぼーっとしてたの。ちょっと熱中症っぽいのか…」と当日の暑さから体調を崩していたことを口に。当日は「MCを短くしようっていうのでさ、ほぼほぼ取らへんかったやん。1分とかくらいしか。だから水分補給のタイミングがあんまなかった」からだという。また「思ったよりの暑さ、自分も思ったよりエネルギーを出しててっていう」のもあったのではと推測。実は「吐きそうだった」くらいの体調だったと明かし「（普段の）2時間ライブよりはるかにきつかった」といい「後半の記憶がない」と語っていた。（modelpress編集部）
情報：MBSラジオ
