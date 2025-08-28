元NGT48中井りか「離婚届2回書いてて」現在の夫婦関係明かす「今は全然愛がなくて…」
【モデルプレス＝2025/08/28】元NGT48の中井りかが8月26日、ABEMAオリジナル番組「愛のハイエナ season4」（よる11時〜／全12回）＃9に出演。夫婦喧嘩や家庭内ルールについて明かした。
【写真】中井りか、イケメン夫との“誓いのキス”写真
この日、夫との出会いを回顧した中井。出会いはテレビ東京の番組でアプローチは夫から「かけられました」と明かした。そのまま中井は「赤ちゃんが産まれて、もう今は全然愛がなくて…」と、驚きの発言をすると「今は仲良くやってるんですけど、すごい喧嘩を何回もしててもう離婚届2回書いてて」と、さらに衝撃の告白。喧嘩の原因については「すごいしょうもない事なんですよ」と言い「赤ちゃんのオムツをBボーイくらい腰パンにされてて」「そういうのが原因だったりとかで結構とっつかみ合いの喧嘩になった」と説明した。同番組MCを務めるお笑いコンビ・さらば青春の光の森田哲矢は中井のエピソードに「（離婚したら）めちゃくちゃオモロい裁判になりそう」と笑って続けていた。
また、森田から「（夫に）めっちゃ厳しいんでしょ？」と問いかけられる場面も。これに中井は「（夫が）そんな事言ってる？」と驚きつつも、夫が飲み会で女性の隣に座らないという家庭内ルールを作っていることを告白。他にも「夜21から23時までの間にお風呂に入れたいんですよ、赤ちゃんを」と言うと「だからそれまでに帰ってこないんだったら朝の9時まで帰宅するなとは言ってます」と独特な家庭内ルールも明かした。森田が「それ逆にラッキーやで旦那さんからしたら」と指摘すると、中井は「もうどうでもいいです」と続けてスタジオの笑いを誘っていた。
中井は、2024年3月に結婚を発表。お相手は中井が出演していたバラエティ番組「青春高校3年C組」の演出を担当していたテレビ東京ディレクターの三宅優樹氏であることで知られる。2025年1月には第1子の出産を報告した。（modelpress編集部）
◆中井りか、離婚届も記入した夫婦喧嘩を告白
◆中井りか、厳しい家庭内ルールを告白
