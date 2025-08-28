高橋愛、膝上ミニで美脚スラリ 私服ショット多数公開に「全部似合う」「いつまでも憧れ」の声
【モデルプレス＝2025/08/28】元モーニング娘。でタレントの高橋愛が28日、自身のInstagramを更新。美しいスタイルが際立つ私服姿を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】高橋愛、美脚際立つミニ丈私服
高橋は「しふくー」とつづり、「いろーんな格好してるよねぇ、あたしってぇ」と様々な私服姿を公開。ミニ丈のバルーンスカートやワンピース、ショートパンツを着用したショットでは、スラリと伸びる美しい脚を披露している。
この投稿に、ファンからは「全部似合う！」「いつまでも憧れ」「可愛すぎる」「スタイル抜群」「センス抜群」「真似したい」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
