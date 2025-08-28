◇男子ゴルフツアー Sansan・KBCオーガスタ第1日（2025年8月28日 福岡県芥屋GC＝7293ヤード、パー72）

第1ラウンドが行われ、ツアー通算20勝の石川遼（33＝CASIO）が2イーグル、5バーディー、1ボギー、1ダブルボギーの66で回り、午前スタート組がホールアウト時点で首位と2打差の2位に入った。1ラウンドで2イーグルを記録するのは22年ANAオープン第3日目以来となった。

「イーグルが2つあるから、6（アンダー）っていう数字なんですけど、これが良い内容でバーディーの時の方が多い。だとしたら4（アンダー）なので。肌感15位くらいの内容だったのかなと正直思うので、凄くラッキーだった。忘れられないミスとかもあるので、残り3日間修正して徐々に良くしていければ」

後半の6番パー5、第2打残り184ヤードを7Iで振り抜き、ピン奥3メートルにつけてイーグルを奪った。しかし、続く7番パー4、ティーショットを右の林に打ち、第3打はグリーン奥のラフに。そこから寄らず、ダブルボギーを叩いて後退。最終9番パー5、第2打残り238ヤードを3Uでピン奥1・7メートルにつけて、イーグルで締めた。

首位発進した前週に続き、今週も好位置で初日を終えたが、「まだ全然芯に当たっていないショットがたくさんあるので、コンディション的にもっと良くしたい。ショットからパットまで凄くいい感じではないので、明日に向けていい準備をしたい」と気を引き締めた。