歌手の氷川きよし（47）が28日、自身のインスタグラムを更新。愛犬「ミルク」が体調を崩していることを伝えた。

氷川はストーリーズで「昨日は緊急事態」と書き出し、「ミルクが体調壊して病院で頑張ってます」と告白。「高齢だから彼の体力次第。14年子供の様に時には友達のように パートナーのように生きてきた大事な命」と打ち明けた。

現在全国ツアー中の氷川は「大きな仕事になると大変なことが重なって不安になったり動揺したり」と伝えたが、「気を強く持ちがんばります」と宣言。「しっかりわたしの使命を歌ではなします！」とした。

しかし「仲間や友達からたくさん励まされて今日はお見舞いで爆泣き」と明かし、「みんなも日々いろんな大切なことがそれぞれの立場であると思います。どうか気を強く持ち一緒に頑張りましょうね！」と思いやった。

続く投稿で「やっと自撮りできるメンタルの余裕できたwww」と報告。「さ！負けないで歌ってこう！」と、サングラス姿の写真を公開した。

氷川はモカ、ラテ、ミルク、コナの4匹の愛犬と暮らしており、インスタグラムではプールで遊ばせる姿や、ベッドでくつろぐ様子などを公開している。