¡Ú£Æ£±¡Û³ÑÅÄÍµµ£¤Î¸åÇ¤¸õÊä¥¢¥¤¥¶¥Ã¥¯¡¦¥Ï¥¸¥ã¡¼¥ë¤¬¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¾º³Ê¤ËÆñ¿§¡Ö½àÈ÷¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×
¡¡£Æ£±¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¤Î¥»¥«¥ó¥É¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¡¢³ÑÅÄÍµµ£¡Ê£²£µ¡Ë¤Î¸åÇ¤¤È¤·¤ÆºÇÍÎÏ¸õÊä¤È¤ß¤é¤ì¤ë»ÐËå¥Á¡¼¥à¡¢¥ì¡¼¥·¥ó¥°¥Ö¥ë¥º¤Î¥¢¥¤¥¶¥Ã¥¯¡¦¥Ï¥¸¥ã¡¼¥ë¡Ê¥Õ¥é¥ó¥¹¡Ë¤¬à¾º³Êá¤ËÆñ¿§¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢ÀìÌç¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö£Ì£×£Ï£Ó¡×¤¬Êó¤¸¤¿¡£
¡¡³ÑÅÄ¤Ï£·ÀïÏ¢Â³¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ê¤·¤È¥Á¡¼¥à¥ï¡¼¥¹¥ÈµÏ¿¤ò¹¹¿·Ãæ¡£¤·¤«¤âº£µ¨¸Â¤ê¤Ç·ÀÌóËþÎ»¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ëÂàÃÄ¤¬³Î¼Â»ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¸åÇ¤¤Ë¤Ï¥ë¡¼¥¡¼¤Ê¤¬¤éÌö¿Ê¤¹¤ë¥Ï¥¸¥ã¡¼¥ë¤ÎÌ¾Á°¤¬³Æ¥á¥Ç¥£¥¢¤ÇÊó¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤ëÃæ¡¢Æ±¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¡Ö¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¤È¤³¤í¹¥Ä´¤Ê¥Ï¥¸¥ã¡¼¥ë¤Ï¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¾º³Ê¤Ë¤Á¤å¤¦¤Á¤ç¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¥Ï¥¸¥ã¡¼¥ë¤Ïº£Ç¯½é¤á¤Ë¡Ê¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡Ë¥Õ¥§¥ë¥¹¥¿¥Ã¥Ú¥ó¡Ê¥ª¥é¥ó¥À¡Ë¤Î¥Á¡¼¥à¥á¡¼¥È¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¤Î¥·¡¼¥È¤Ë½¢¤¯½àÈ÷¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦²²Â¬¤òÈÝÄê¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¦¡£¤µ¤é¤Ë³ÑÅÄ¤ÎÄãÌÂ¤â¤¢¤Ã¤Æ¾º³Ê¤Î¥¦¥ï¥µ¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¿£¶·î¤Ë¤Ï¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤ÈÉÝ¤¤¡£½àÈ÷¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤µ¤¤¬¤¹¤ë¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£Æ±¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¡Ö¤³¤Î¤Á¤å¤¦¤Á¤ç¤ÏÂ³¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Õ¥§¥ë¥¹¥¿¥Ã¥Ú¥ó¤ÎÎÙ¤ËÇÛÃÖ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¾è¤êµ¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¤Ç¤Ï¥Õ¥§¥ë¥¹¥¿¥Ã¥Ú¥ó¤ÎÍèµ¨»ÄÎ±¤¬·èÄê¤·¡¢¥»¥«¥ó¥É¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â²ÆµÙ¤ßÌÀ¤±¤«¤éÉ¾²Á¤ò»Ï¤á¤ëÊý¿Ë¤Î¤¿¤á¡¢³ÑÅÄ¤Îµî½¢¤ò´Þ¤á¤Æ¸½»þÅÀ¤Ç¤Ï¡ÖÇò»æ¡×¤ò¶¯Ä´¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢Íèµ¨¤Î¿·ÂÎÀ©¤Î¹ÔÊý¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤È¤³¤í¤À¡£