菅野智之投手がメジャーデビューを果たしたオリオールズが2025年シーズンの残り1か月を6人制の先発ローテーションで戦うことを明かしました。

マンソリーノ監督は「今季の残り試合で、通常の休息(＝中4日)で登板する投手は1人もいないと思う」と語ります。

というのも日本時間27日のレッドソックス戦でカイル・ブラディッシュ投手が復帰。トミー・ジョン手術後の初登板でクオリティスタートを達成し、10三振を奪う好投を見せました。さらにマイナーでのリハビリ登板を終えた右腕タイラー・ウェルズ投手の復帰も迫っており、先発の頭数が十分に揃ったからです。

今季は負傷者が続出したオリオールズは菅野投手とディーン・クレーマー投手が先発ローテーションを守ってきていて2人ともすでに多くのイニングを投げています。

菅野投手はすでに25先発で137回1/3を投げ、10勝6敗、防御率4.06を記録。このままのペースで登板すると35歳の菅野投手が160イニング以上を投じることになり、投手三冠に輝いた2018年以来の登板数となります。オリオールズは菅野投手に休息を与えたいという思惑もあるそうです。

すでにポストシーズン進出の可能性が低いオリオールズ。来季に向け主力投手の温存も頭に入れています。