太平洋戦争で戦死した教師で画家の笠秀雄さん（享年３０歳）の作品が、熊本県菊池市の菊池飛行場ミュージアムで展示されている。

戦地でも筆をとり、時間を見つけては出征先の町並みや人々の生活の様子を描き、一部は教え子にも届けた。作品を保管しているおいの昭二さん（７９）は「戦争がなければ先生として働き、絵も続けたはず。日常の尊さを後世に伝えるため、大切に残していきたい」と話している。（石原圭介）

昭二さんによると、笠さんは１９１４年に菊池市で生まれた。帝国美術学校に進学したが経済的な事情から退学し、その後は故郷で小学校教師として働き始めた。

出征後は中国各地を回り、戦況が悪化すると南方に転戦。１９４３年１月に激戦地だったラバウル（現パプアニューギニア）に上陸し、そこでも部隊内の新聞で挿絵を描いていた。軍は劣勢になると同１０月にブーゲンビル島（同）に撤退。４４年１２月に命を落とした。

教え子だった菊池市の上田敦子さん（９６）は授業で黒板に挿絵を描き、休み時間に校庭で遊ぶ児童をスケッチしていた様子を覚えている。小学３年生の時の記憶で、「４年生も（担任は）笠先生がいいな」と思っていた。

しかし、出征が決まってその願いはかなわなかった。最後に笠さんの姿を見たのは駅での見送り。列車に乗り込み、敬礼する姿が印象に残っている。その後、学校には現地の様子を描いた絵はがきが届いた。明るい風景画などが多く、「みんな来ることを楽しみにしていた。ユーモアのある先生でした」と悼んだ。

絵の展示のきっかけは、昭二さんの自宅で約２０年前に見つかった手紙だ。蔵を建て替えた時に出てきた。笠さんが亡くなる前の４３年３月頃、父に宛てたもので、「私が死んだら過去の藝術作品の一切を御焼却願ひます。決して遺稿集等出して下さいますな（原文ママ）」と書かれていた。

ただ、手紙には作品を燃やすことに悩んでいた一文もあり、昭二さんは「元々は遺稿集を出すことが頭にあったのではないか」と考え、２００５年に笠さんの絵画や詩をまとめた作品集を出版。２２年からは菊池飛行場ミュージアムにも作品を展示するようになった。

同ミュージアムの永田昭館長（６１）は「戦地でも明るい絵を描いたのは、戦争への抵抗かもしれない。どんな思いで描いていたのかを考えてほしい」と話した。