2025年9月16日（火）夜9時より、ABEMAオリジナル恋愛リアリティーショー『ラブキャッチャージャパン』の新シリーズ、『ラブキャッチャージャパン2』がABEMAにて放送される。また、本番組のスタジオMCを、山本舞香ととうあが新たに務めることも決定した。

【映像】『ラブキャッチャージャパン2』

『ラブキャッチャージャパン』シリーズは、グローバルIPパワーハウスである韓国の大手総合エンターテインメント企業「CJ ENM」傘下の音楽チャンネル「Mnet」が制作・放送した『ラブキャッチャー』を日本版にリメイク。『今日、好きになりました。』シリーズや、『ラブパワーキングダム〜恋愛強者選挙〜』など、数々の恋愛リアリティーショーを手がけるABEMAと、様々なヒットコンテンツを世に生み出す吉本興業がタッグを組んで制作。2023年12月に放送した、シーズン1となる『ラブキャッチャージャパン』では、最後まで読めない心理戦に多くの関心を集めた。

本番組では、“真実の愛”か“欲望の金”を求める男女10人が共同生活を送る。参加者たちは事前に、“愛”か“金”か、自らの欲しいものを選択。選んだ“正体”を隠したまま生活を共にし、互いが何を本当に求めているのか、恋愛感情と駆け引きの中で探り合っていく。『ラブキャッチャージャパン2』では、前シーズンを大幅に超える賞金1000万円を懸けた戦いとなり、駆け引きはさらに熾烈に。最後に愛を、あるいは金を手に入れるのは誰なのか？恋模様と葛藤の中で、人間の本性が浮き彫りになる恋愛リアリティーショーだ。

参加メンバーをスタジオで見守る番組MCには、前シーズンよりMCを務める見取り図の盛山晋太郎とリリー、木村昴に加え、今シーズンより新たに山本舞香ととうあも就任。初めて恋愛リアリティーショーのMCを務める山本は、「今まで恋リアっていうものをあまり見ていなかったので、新鮮な気持ちで見ていたのですが、『こんなにドロドロなんだ』『こういう人たちもいるんだな、面白いな』っていう感覚でした」とコメント。さらに、恋愛模様を見守る中、思わず赤面していたことを指摘されると、「こんな経験してみたかったよ〜」と照れ笑いを交えてコメントする一幕も。

番組の印象について、山本「恋リアなのに、“騙しあい”」というと、「人の裏の顔が見えてしまったり、男女のもどかしい関係や、参加者同士の衝突もあって、視聴者としては胸が苦しくなる場面も多かった」と話す。一方、とうあは「恋リアなのに“人間不信”」と表現。「人を見抜くことには自信があったんですけど、今回は全員分からなかった（笑）。視聴者の自分まで騙されている感覚になる」と、参加者たちの巧みな駆け引きに翻弄された様子を明かした。

また、前シーズンをみてきた盛山とリリー、木村に今シーズンの印象について尋ねると、盛山は「底上げ」と一言で回答。続けて木村が「スピード感」、リリーは「手数、こんなに多くなかったです」と、前シーズンをはるかに上回る展開の早さに驚きを見せた。また、木村は「それぞれが戦い方を心得ているから、今までにない戦法を使ってくる人もいる。恋リアなのに“釣り番組”です」とコメント。「シーズン1を楽しんでいただいた方も、より楽しんでいただけますね」と、番組の進化に自信をのぞかせた。

本番組では、第1話のラストで早くも視聴者の予想を大きく裏切る衝撃の展開が…！山本は、まさかの展開に「ひっくり返ったもんね（笑）」と振り返り、盛山は椅子の背もたれを指しながら「舞香さん、ここに頭あるっていうね」「天を仰いだな〜」と語るなど、スタジオでは驚きや共感のリアクションが飛び交った。

なお、初回放送の2週間前となる9月2日（火）正午より、『ラブキャッチャージャパン2』をより楽しめる事前番組として『恋リアなのに！？愛と疑念が渦巻くラブキャッチャージャパン2』を配信。

■コメント全文

――山本舞香さんは、恋愛リアリティーショーのスタジオMCを初めて務めますが、番組をみていかがでしたか？

山本： 今まで「恋リア」っていうものをあまり見ていなかったので、新鮮な気持ちで見ていたのですが、「こんなにドロドロなんだ」「こういう人たちもいるんだな、面白いな」っていう感覚でした。スタジオでは、一気にぐっと（MC陣の）距離が縮まった気がしてて、すごく話しやすかったし、変な緊張感もなく楽に見ることができました。

盛山： 人と仲良くなるには恋リアがいいかもしれないですね。

木村： 山本さん、高まると腕を掴んできます（笑）。

一同： 爆笑

――とうあさん、今回のスタジオMCはいかがですか？

とうあ：これまでもいろいろな恋リア番組でMCを務めさせていただきましたが、ここまで言いたい放題なスタジオもなかなかないので（笑）。私自身も思ったことをつい口にしちゃうタイプなので、とても楽しかったです。

木村： 「無理、嫌い」って言ってましたね（笑）。

盛山： 途中から人を嫌っていた。

一同： 爆笑

とうあ： すごく楽しいです。

山本： 本当に家で見ている感覚。

――山本さん、キュンキュンして赤面されていました。

山本： こんな経験してみたかったよ〜。

一同： 爆笑

――今回の番組を「恋リアなのに○○」と表すとしたら、どのように表現されますか？

山本： 「恋リアなのに、“騙しあい”」賞金をもらうことって悪いことじゃないけど、人の悪いところが出てくることもあるし、男女のもどかしさや、参加者同士のいざこざもあって、見てる側としては苦しくなりました

とうあ： 「恋リアなのに“人間不信”」人を見抜くのには自信があったんですけど、全員分からない（笑）最初、「ラブかも！」って思っていたのに、今では「マネーだ」って思ってしまう人もいるし、こっちまで騙されている気がする

木村： 前回のラブキャッチャーでは全部予想があたったんですよね？

とうあ： そうなんです！スタジオに来ると違う（笑）。

木村： シーズン2は難易度が上がってるかもしれないですね！

盛山： 参加者もだいぶ予習してますよ。レベル上がってる！

――シーズン1と比べて、今シーズンならではの特徴はどのような点でしょうか？

盛山： 底上げ。

一同： 爆笑

木村： スピード感。

リリー： 手数ね、こんなに多くなかったです。

木村： Day1・Day2は、リゾートを楽しむものだったんですよ。それが今回、Day1からね〜。

リリー： やり合いですよ。

木村： 7日目とか全員ボロボロになってるじゃないですか（笑）。

一同： 爆笑

盛山： 考察しがいはあるけど、考察せんとこかなって思うくらい複雑なんです。あと、恋リアなのに濡れ場があります（笑）。

一同： 爆笑

木村： だいぶ語弊ありますけど（笑）。

盛山： 四捨五入したら濡れ場がある。

木村： 盛山さんの“底上げ”っていうのがまさにその通りで、それぞれが戦い方を心得ているから、今までにない戦法をつかってくる人もいるし、恋リアなのに“釣り番組”です！

一同： ああ〜たしかに。

木村： 餌巻きして、一本釣りをするみたいな。シーズン1を楽しんでいただいた方も、より楽しんでいただけますね！

――第1話でどのシーンに注目してほしいですか？

盛山： スピード感かな〜“第6話”みたいな事をやりだしてるんですよ、展開が早い！

山本： 1話から目が離せない。

リリー： あと賞金が1000万っていうのもね〜。

――今シーズンでは、未来に起こる出来事が一部“先出し”される構成になっているのも特徴です。

盛山： あー、あれ激アツですね〜（笑）。

山本： あれがあるから見ている側も盛り上がれると思う！ここどう動くんだろって。

リリー： あれはあった方がいいです。

盛山： ちょっと先を見られるから、そこに至るまでにどういう過程を描くんだろうって違う見方できるんです。

山本： ドラマとか映画の作り方ですね、これは。

盛山： あーなるほどね。

木村： 涙の訳があとで答え合わせできたりね。

とうあ： 伏線回収できる感じがいいですね。

山本：ひっくり返ったもんね（笑）。

盛山：（椅子の背もたれを指しながら）舞香さん、ここに頭あるっていうね。

一同：爆笑

盛山：天を仰いだな〜。

山本：リリーさんひっくり返ってたもんね（笑）。

リリー：大興奮でした！

■『ラブキャッチャージャパン』とは

「愛」を求めるか、「金」目当てか。相手の本心を見極める、禁断の恋愛リアリティーショー

“愛”か“金”か、自らが求めるものを選択した男女10名が、自分が選んだ“正体”を隠して、共同生活を送る。最後に愛を、あるいは金を手に入れるのは誰なのか？信じる勇気と疑心がぶつかり、人間の本性が浮き彫りになっていく恋愛リアリティーショー。参加者たちは事前に、真実の愛を見つける「ラブキャッチャー」か、多額の賞金を狙う「マネーキャッチャー」のいずれかを選択します。「ラブキャッチャー」は「マネーキャッチャー」に騙されずに、真実の愛をみつけられるかが鍵となり、「マネーキャッチャー」は「ラブキャッチャー」を見極め、偽のカップル成立をすることが賞金獲得の条件となる。今シーズンから「マネーキャッチャー」の賞金は、1000万円を山分けできるという、新たなルールが加わる。最終日の夜のセレモニーで想いを伝え合い、2人が共に「ラブキャッチャー」なら真実の愛のカップルが誕生。しかし、「ラブキャッチャー」と「マネーキャッチャー」が結ばれれば、後者が賞金を手にすることに。もし「マネーキャッチャー」同士が結ばれれば、愛も賞金も得られずに旅は終わる。