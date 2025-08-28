ヒコロヒー、悩み相談受ける側の心得「コントロールするような物言いは気をつけよう」
俳優の菜々緒、ピン芸人のヒコロヒーが28日、都内で行われたEVE『女性活躍推進法10年 BeliEVE カンファレンス』に出席した。
エスエス製薬の解熱鎮痛薬ブランド「EVE（イブ）」は、女性活躍推進法の成立から10年を迎えるにあたり、今回のカンファレンスを開催。EVEアンバサダー・菜々緒と、9月1日にローンチするメンタリングサービス「BeliEVE Mentoring Door」のサポーターであるヒコロヒーが「誰かに相談することの大切さ」をテーマにトークを展開していった。
悩み相談を受けることが多い2人だが、相談を受ける際に気をつけていることとして、菜々緒が「人それぞれ価値観だったり、感じ方は変わってくると思うので、相手の気持ちに寄り添いつつも、自分はこう思うよっていうアドバイスの仕方を心がけているような気がします」とコメント。
一方のヒコロヒーは「悩みを相談されているって、あまり思うことがないのですが」と前置きしつつ「自分が言われて、嫌なこととかあるじゃないですか。『でも、それってさー』みたいな、うっとうしい感じにはしないように。相談してきた人をコントロールするような物言いは気をつけようかな」との心得を明かしていた。
