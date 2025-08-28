菜々緒、現代人の“ないもの思考”脱却を提案「いい連鎖が生まれる」
俳優の菜々緒、ピン芸人のヒコロヒーが28日、都内で行われたEVE『女性活躍推進法10年 BeliEVE カンファレンス』に出席した。
【全身ショット】お綺麗すぎます…！二の腕あらわなブルーのドレスで登場した菜々緒
エスエス製薬の解熱鎮痛薬ブランド「EVE（イブ）」は、女性活躍推進法の成立から10年を迎えるにあたり、今回のカンファレンスを開催。EVEアンバサダー・菜々緒と、9月1日にローンチするメンタリングサービス「BeliEVE Mentoring Door」のサポーターであるヒコロヒーが「誰かに相談することの大切さ」をテーマにトークを展開した。
「忙しすぎて、息抜きができていません」との悩みに、菜々緒が「無いものではなく、有るものにフォーカス」と回答。「時間がないとか、ないものにフォーカスしがちな人がすごく多いんじゃないかなと思います。自分が持っている中で、あるものに集中して、忙しいながらもここの時間を使って、工夫してやっていこうと。ポジティブな方向で考えることで、いい連鎖が生まれる。余裕がない時こそ、自分のあるものにフォーカスすることが心の余裕につながると思います」と笑顔を見せた。
一方のヒコロヒーが「息抜きも仕事や」とし「これは『絶対に休まなきゃ』とか、根詰めるんじゃなくて、開き直りというか、そういうふうに捉えてほしい」と呼びかけた。これを受けて、菜々緒も「日本人ってがんばりやさんがすごく多くて、抱え込んじゃう方が多い。生理休暇があるのに使わない方が多いと聞きますので、お休みも大事。休ませてあげることが、次の仕事の活力として大事だと考えています」と言葉に力を込めていた。
