【USJ】「ハロウィーン・イベント」限定のフード＆グッズを公開 - ポケモンたちのレストランに新メニュー、ハミクマの食べ歩きフードも
「ユニバーサル・スタジオ・ジャパン」(大阪府大阪市)は9月4日より、"正気を失う"ほどの恐怖が襲ってくる「ハロウィーン・ホラー・ナイト」と、パーク全体が笑顔と熱狂に包まれる「ハハハ! ハロウィーン・パーティ」を順次開催する。今回は、イベントをより楽しめる期間限定フード&グッズを紹介する。
○ポケモンたちのレストランに新メニュー
ハロウィーン・イベントを盛り上げるポケモンたちのレストランが今年もオープン。すべてのメニューが一新し登場する。「ヒトモシたちの夜にともるハンバーグプレート」や、いろんなサイズのバケッチャが大集合した「バケッチャのまんまるチキンベーグルサンドプレート」も新登場。ハロウィーン・パーティ中のポケモンたちを描いたランチョンマットや、Tシャツ、キャップといった新グッズも発売する。
○「ハミクマ」食べ歩きメニューが新登場
今年は残虐なゾンビたちがパーク中を恐怖で染めるハロウィーン・ホラー・ナイトの人気者「ハミクマ」のプロダクトをパーク史上最大のラインナップで展開する。この時期だけは「ユニバーサル・マーケット」が「ハミクマ・マーケット」に一変。ファン必見の食べ歩きメニューが登場する。「ハミクマキャンディ」のビビッドでスウィートな姿をそのまま表現したチュリトスや「ハミクマパンク」をモチーフにしたパンキーなデザインのホットドッグで映える食べ歩きを楽しめる。その他にも、「ハミクマ・ポップコーンバケツ」に加え、真っ赤なサーカステントから登場するハミクマの姿が禍々しくも美しいチョコレートケーキやスペシャルドリンクなど、史上最大のラインナップで展開する。
大胆なプリントがポイントの「ハミクマ」のTシャツと、刺繡で「ハミクマソウル」を表現したニットベストなど、身に着けグッズも新しく登場する。ユニセックス展開なので、友だちと色違いコーデやペアルックも楽しめる。その他にもふわふわしてかわいいキャップやベレー帽など多様なラインナップを用意している。
今年はハミクマorハミクマソウルを独り占めして自分のカメラで撮影できる「フォーティセカンド・ストリート・スタジオ 〜グリーティング・ギャラリー〜」も新しい装飾にリニューアル。自分の好きなハミクマグッズを身に着けて、記念写真を残す特別な体験が楽しめる。
○「バイオハザードTM」の世界が再び降臨
「フィネガンズ・バー&グリル」では、クリスのタフな精神と肉体を支えるステーキセットが新メニューになって登場する。4人のヒーローたちをイメージしたスペシャルドリンク&コースターセットとともに楽しめる。
「バイオハザード」の世界を再現したグッズも発売する。ラクーン市警察署「R.P.D.」のサイドパックをイメージしたマルチに使える「3WAYバッグ」や、対バイオテロ部隊「BSAA」北米支部のエンブレムが大きくデザインされた「Tシャツ」や「フェイスタオル」など、パークでしか手に入らないファン必見のオリジナルグッズの販売を予定している。
その他にも「チェンソーマン」、スヌーピーなどハロウィーン期間限定のフードが登場する。この秋のスヌーピーは、サーカスコスチューム姿の限定デザインに。Tシャツとカチューシャや、ぬいぐるみキーチェーンなどを販売する。さらに「チェンソーマン」のバックプリントがポイントのTシャツとポップコーンバケツをかぶったポチタのカチューシャや見た目と味のギャップが楽しいフードなどこの時期だけの限定フード&グッズが登場する。
HARRY POTTER and all related characters and elements (C) & ™ Warner Bros. Entertainment Inc. Publishing Rights (C) J.K. Rowling.
MINIONS TM & (C) 2025 Universal Studios.
(C) Nintendo
(C) 2025 Peanuts Worldwide LLC
TM & (C) Universal Studios & Amblin Entertainment
(C)2025 Pokémon. (C)1995-2025 Nintendo/Creatures Inc. /GAME FREAK inc.
(C)CAPCOM
TM & (C) 2025 Universal Studios. All rights reserved.
(C)藤本タツキ／集英社・ＭＡＰＰＡ
