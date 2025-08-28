今日28日(木)は、東京都心で11日ぶりに猛暑日から解放され少しホッとしましたが、これは束の間のことです。8月最後の週末30日(土)、31日(日)は関東や東海で40℃予想と、再び災害級の酷暑となるおそれ。猛暑の出口は9月8日以降となりそうです。

東京都心は猛暑日から解放 猛暑日地点2週間ぶりに100地点以下

今日28日(木)は、東京都心で最高気温が33.9℃と、11日ぶりに猛暑日(最高気温35℃以上)から解放されました。全国900地点あまりあるアメダスの内、猛暑日は41地点と、100地点を下回るのは、2週間ぶりのことです。





今日は東海や近畿を中心に厳しい残暑が続き14時までの最高気温は、名古屋市と大阪府堺市で37.3℃、大阪市35.6℃、福岡市35.0℃など、名古屋市では2週間連続の猛暑日となりました。

8月最後の週末に災害級の暑さ 関東や東海で40℃超え

東京都心など、猛暑日から解放され少しホッとできたのも束の間です。8月最後の週末30日(土)、31日(日)は、関東や東海で40℃予想となっています。



明日29日(金)から再び猛暑日地点は100を超え、8月最後の週末30日(土)、31日(日)は、猛暑日地点が250前後と、40℃超えが続出となった8月上旬と同じくらい予想されています。



群馬県桐生市や埼玉県本庄市、名古屋市などで最高気温40℃が予想されています。8月末のここにきて、40℃超えの災害級の酷暑となるため熱中症に厳重な警戒が必要です。

猛暑の出口は?

9月スタートも猛暑が続きますが、2日(火)頃から前線が本州を南下し、少し涼しい空気がはいるため猛暑日地点はグッと減る見込みです。それでも名古屋市など東海以西では、所々で35℃以上の猛暑日となるでしょう。



気象庁は今日28日(木)、「高温に関する早期天候情報」を発表しました。これは、その時期としては10年に1度程度しか起きないような著しい高温となる可能性が、いつもより高まっているときに、6日前までに注意を呼びかける情報です。



北陸は9月4日頃から、北陸以外の地域は9月3日頃から「かなりの高温」が予想されています。この先、猛暑日地点が更にグッと減るのは、8日(月)以降となりそうです。



今年は猛烈残暑が長く続くため、新学期に入っても「休息・冷却・水分補給」をこまめに行い、熱中症対策は万全に行いましょう。