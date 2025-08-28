【小林至教授のマネーボールQ&A】#7

【Q】 プロ野球に欠かせないもののひとつが選手グッズ。レプリカユニホームやタオルをはじめ、さまざまな商品が売店を彩っている。グッズの売り上げが大きい選手は年俸の査定にも影響するのか。グッズ販売による球団の収益はどれくらいなのか。

【A】 グッズ販売、業界用語では「マーチャンダイジング（MD）」と呼ばれる収益源ですが、このMDがいくら売れても、年俸の査定には関係しません。なぜなら、MD売り上げから発生するライセンス料の一部は、年俸とは別建てで選手本人に支払われる仕組みだからです。レプリカユニホームが1着1万円ならライセンス料は約1200円。球団と選手で折半され、選手の取り分は1着600円ほど。1万着売れれば600万円となります。

球団の取り分は「外注」か「内製」かで大きく変わります。

外注だと売り上げの10〜12％しか入らず、売価1万円のTシャツで球団の取り分は1000円前後。内製なら粗利率は50〜60％に跳ね上がりますが、自前工場や人件費、在庫リスクを抱え込むことになります。私がホークスの経営に携わっていた頃、内製化で利益率は改善しましたが、倉庫に積み上がる在庫に、担当者はいつも頭を悩ませていました。

在庫リスクは典型的に優勝記念グッズで表れます。9月の優勝に合わせるなら7月には発注が必要ですが、優勝を逃せばすべて“幻の商品”に。外注メーカーもリスクを嫌うため、凝った企画は断られがちです。実際、優勝直後に売られる記念グッズがアクリル製キーホルダーのような簡素なものに偏るのは、写真を差し替えるだけで転用できるからなのです。

このジレンマを解決したのが米国発の「ファナティクス」です。1995年創業の同社は、企画から製造、販売までを一括で手掛ける垂直統合型のビジネスモデルで急成長し、“スポーツ界のアマゾン”とも呼ばれています。最大の強みはスピードで、発注からわずか4〜5日で店頭に並ぶ。米国ではMLB、NBA、NFL、NHLとパートナー契約を結び、日本でも2018年に法人を設立。巨人やソフトバンクなど5球団が提携しています。利益率は内製に比べ下がりますが、在庫リスクがなく販売機会を逃さない点で経営合理性は高いのです。

ただし、MDは球団収入の主役にはなりません。NPBに限らず世界のプロスポーツでも収益の柱はチケットと放映権で、MD比率はせいぜい10％前後です。広島のように内製を徹底して年間50億円規模、売り上げの4分の1をMDで稼いだ特異な例もありますが、他球団は10億から20億円程度にとどまります。優勝記念MDでも総売り上げは数億円、スター選手の引退MDで1億円に達すれば大ヒットです。

プロ野球の屋台骨を支えるのはチケット収入ですが、MDはスタジアム体験を豊かにし、ファン・エンゲージメントを高める役割を担っています。経営的には補完的収入源であっても、球団にとっての戦略的重要性は小さくありません。

（小林至／桜美林大学教授）