居酒屋「はなの舞」「さかなや道場」を運営するチムニーの2026年3月期第1四半期の業績は売上高63.7億円と前年同期比で、1.3％減少した一方、営業利益は9200万円の65％減、最終益は6300万円の78％減と利益は大幅に減少した。出店・改装費用を計上したほか、人件費や光熱費の上昇が影響したという。

「カラオケの鉄人」に問われるのは創業者の手腕…市場は縮小化、多角化で再浮上図れるか

■1984年に設立

チムニーは1984年、ジャスコ（現イオン）が出資する居酒屋フランチャイズ企業として設立した。当時は洋風居酒屋が主体で、95年に寿司居酒屋として「はなの舞」の1号店を出店。以降、チムニーの経営権を持つ企業は頻繁に変わってきた。SC事業に集中したいジャスコは97年にチムニーを食肉加工業の米久に売却。米久は食品や酒の納入先としての効果を期待した。

その後、08年に東証2部上場を果たしたが、翌年に米ファンドのカーライル・グループと手を組んでMBO（経営陣による買収）を実施し、翌10年に上場廃止した。「当時、米久の筆頭株主である三菱商事は食肉事業の強化を進めており、海鮮が主体のチムニーが不要になったとみられる」（飲食業界関係者）。なお、米久は16年に伊藤ハムと合併。カーライル傘下でチムニーは経営改革を進めた。

「仕入れやメニュー開発で米久の意向をくむ必要があったが、その制約がなくなった。漁港から直接仕入れる体制を整え、加工工場を設置して店舗の負担を減らした。庁舎の食堂を運営するコントラクト事業にも参入。中期戦略の策定や費用対効果の計算方法など、経営のノウハウを取り入れた」（同）

こうした施策が効果を発揮したのか、チムニーの店舗数は09年の500店舗から12年度末には687店舗に拡大。同年に東証2部への再上場を果たした。

翌13年12月には酒類販売の「やまや」がTOB（株式公開買い付け）でチムニーを子会社化。酒類の共同仕入れによるコスト削減や酒類販売先の拡大を狙ったとみられる。だが、売上高478億円だった15年度以降、拡大路線は止まり、18年度の売上高は457億円に減少。グループ店舗数も740店前後で停滞した。

「浜焼きの磯丸水産や均一価格業態の鳥貴族など、明確なコンセプトを打ち出す居酒屋が伸び、古参の居酒屋チェーンは客を奪われた。海鮮の食材を訴求するチムニーの姿勢が、消費者に刺さらなかったと考えられる」（同）

業績が伸び悩むなか、コロナ禍が直撃。20年度の売上高は前年比7割減の132億円、21年度は101億円にまで落ち込んだ。店舗数も400店台まで減少。25年3月期の売上高は262億円と回復途上にある。そして冒頭の通り、今期は再び業績が悪化している。コントラクト事業の規模は小さく、依然として居酒屋事業が主体である。再度の改革が求められている。

（山口伸／ライター）