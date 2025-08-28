¥é¥°¥Ó¡¼ÆüËÜ¡¢¥Ç¥£¥¢¥ó¥º¤éÀèÈ¯¡¡¥Ñ¥·¥Õ¥£¥Ã¥¯¡¦¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¥º½éÀï
¡¡ÆüËÜ¥é¥°¥Ó¡¼¶¨²ñ¤Ï28Æü¡¢¥Ñ¥·¥Õ¥£¥Ã¥¯¡¦¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¥º¥«¥Ã¥×¡ÊPNC¡Ë½éÀï¤È¤Ê¤ë1¼¡¥ê¡¼¥°BÁÈ¤Î¥«¥Ê¥ÀÀï¡Ê30Æü¡¦¥æ¥¢¥Æ¥Ã¥¯¥¹¥¿¥¸¥¢¥àÀçÂæ¡Ë¤ËÎ×¤àÆüËÜÂåÉ½ÅÐÏ¿¥á¥ó¥Ð¡¼¤òÈ¯É½¤·¡¢¼ç¾¤òÌ³¤á¤ë¥í¥Ã¥¯¤Î¥Ç¥£¥¢¥ó¥º¡ÊBLÅìµþ¡Ë¤äWTBÀÐÅÄ¡Ê²£ÉÍ¡Ë¤é¤¬ÀèÈ¯¤ËÌ¾¤òÏ¢¤Í¤¿¡£
¡¡¥Ï¡¼¥ÕÃÄ¤ÏSHÆ£¸¶¡ÊÅìµþ¥Ù¥¤¡Ë¤ÈSOÍû¾µ¿®¡Ê¿À¸Í¡Ë¤¬ÁÈ¤à¡£ÂåÉ½¥¥ã¥Ã¥×¤Î¤Ê¤¤CTB¥í¡¼¥ì¥ó¥¹¡ÊÁêÌÏ¸¶¡Ë¤ä7·î¤Ë½é¥¥ã¥Ã¥×¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¥Õ¥Ã¥«¡¼¹¾ÎÉ¡ÊÅìµþ¥Ù¥¤¡Ë¤é¤âÀèÈ¯¤ËÆþ¤Ã¤¿¡£
¡¡À¤³¦¥é¥ó¥¥ó¥°¤ÏÆüËÜ¤¬13°Ì¤Ç¥«¥Ê¥À¤Ï24°Ì¡£