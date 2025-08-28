このところ大手外食チェーンの参入が著しいのが、とんかつ専門店だ。5月に「厚切りとんかつ 厚とん」をオープンしたのが、串カツ田中ホールディングス。山形県産「庄内豚」や鹿児島県産「黒豚」など素材にこだわった厚切りのとんかつ定食を2750〜3960円（税込み）という強気な価格で提供。

サンマ初水揚げが例年の2.6倍、デカさも話題に…では豊漁はシーズン通して続くのか？

「銘柄豚やコメ、油など厳選した素材を使用し、職人が揚げたようなうまさが特長の高価格帯店は、価格に対して品質に納得している人が少なくないのが定着している理由でしょう。私も先日3000円台のとんかつ定食を食べてきましたが、満足感が高いので、『入らなければよかった』と後悔することはありませんでした。たまにぜいたくする店として選ばれている印象です」（消費経済アナリスト・渡辺広明氏）

「厚とん」の場合、ごはんにとんかつ、パクチーや温玉をのせてアレンジするなど飽きさせない食べ方も提案。

さらに「焼肉きんぐ」運営の物語コーポレーションも「熟成肉とんかつロース堂」を2月にオープンしている。主力のロースかつ定食は1199円（税込み）でごはん、キャベツがおかわり無料だ。

とんかつチェーンの先駆けとされる1958年開店の「とんかつ和幸」や、66年の「とんかつ新宿さぼてん」といった中・高価格帯の店が主流だった中で、オペレーションの簡素化などで低価格を実現し、国内で491店（2024年12月末現在）まで拡大してきたのが、アークランドサービスホールディングスの「かつや」。

だが現在、かつやを上回る勢いで拡大しているのが、松屋フーズホールディングスの「松のや」だ。

かつやが869円（税込み）で提供しているロースかつ定食を、松のやは690円（税込み）で提供。現在500店を超え、店舗数でかつやを抜いて首位に。

■価格は二極化

競争が激化する中、コロナ禍で急増し、ブームが退潮していった唐揚げ業態のような一過性で終わらないのか。

「とんかつは家で揚げることが少なく、外食・中食向きの総菜です。これまで個人経営がほとんどで大手が少ない点がラーメン業態に近く、価格も低価格と高価格とに二極化していますが、それぞれ利用層や目的が異なるため、すみ分けができています。参入増加や原材料高で脱落するところも出てくるものと思われます。ただ、揚げたてのとんかつに、ごはん、キャベツ、味噌汁、おしんこがついた定食は日本独自のもので、訪日客がそのおいしさに気づき始めている中、どのチェーンも海外に広げていくことが目的になっているように思います」（渡辺広明氏）

とんかつは今や海外で勝負できる強力なコンテンツになっているという。