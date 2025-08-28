宜蘭県近海で27日夜にM6.0の地震 発生から3日間はM5以上の余震可能性／台湾
（台北中央社）27日午後9時11分ごろ、北東部・宜蘭県近海を震源とするマグニチュード（M）6.0の地震があり、宜蘭県や台北市の一部で震度4を観測した。中央気象署（気象庁）は同日、今後3日間はM5.0〜5.5の余震が発生する可能性を排除しないとの見方を示した。
気象署によれば震源は宜蘭県政府（県庁）の北東22.1キロの地点で、深さは112キロ。台湾本島では最南部の屏東県を除く全ての県市で震度1以上の揺れが観測された。
気象署地震観測センターの呉健富主任は中央社の取材に対し、今回の地震は独立した地震であり、フィリピン海プレートがユーラシアプレートに沈み込んだことで生じたと説明。規模が大きいことと震源の深さが原因で、エネルギーが主に垂直方向に伝わり、北部で揺れを感じやすくなったと述べた。
震源が深い場所での地震は通常、余震は多くないとしつつも、3日以内は可能性があるとして注意を呼びかけた。
また、震源が火山島の亀山島（宜蘭県）に近かったものの、火山活動は一般的に深さ10から二十数キロ程度の浅い地震と関連するため、今回の地震は亀山島の火山活動には影響しないとした。台湾の活火山の中で比較的規模が大きい亀山島と台北・新北両市にまたがる大屯火山については厳密に観測しており、現状は安定していると補足した。
（張雄風／編集：田中宏樹）
気象署によれば震源は宜蘭県政府（県庁）の北東22.1キロの地点で、深さは112キロ。台湾本島では最南部の屏東県を除く全ての県市で震度1以上の揺れが観測された。
震源が深い場所での地震は通常、余震は多くないとしつつも、3日以内は可能性があるとして注意を呼びかけた。
また、震源が火山島の亀山島（宜蘭県）に近かったものの、火山活動は一般的に深さ10から二十数キロ程度の浅い地震と関連するため、今回の地震は亀山島の火山活動には影響しないとした。台湾の活火山の中で比較的規模が大きい亀山島と台北・新北両市にまたがる大屯火山については厳密に観測しており、現状は安定していると補足した。
（張雄風／編集：田中宏樹）