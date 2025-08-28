フリーアナウンサー・神田愛花『初めての青森ねぶた祭』

神様からのご褒美！？

６月中旬、母と「一度はねぶた祭に行ってみたいね！」と話していた。開催日は８月２日（土）〜７日（木）の６日間。ただ、２日（土）はすでに仕事が入っていて、平日はフジテレビ系『ぽかぽか』の生放送がある。今年行くなら３日（日）だが、ねぶたの運行は夜のため、その日のうちに東京に戻る交通手段がない。となると４日（月）朝に帰京し、その足で『ぽかぽか』に出演というスケジュールになる。それだと万が一何か起きたら、『ぽかぽか』に遅刻してしまう。プライベートの用事でそれはあり得ないので、今年の青森ねぶた祭は断念していた。

ところがその数日後、マネージャーから「ねぶたのお仕事が入りました」と連絡がきた。ねぶたのお仕事を入れてほしいとお願いしていたわけではなく、たまたまだ。お仕事なら月曜朝帰りもＯＫとのこと。（神様のご褒美かも!?）と、日々、真面目に仕事だけして粛々と生きている自分の人生を、久しぶりに（これで良かったんだ！）と思えた。

母の交通費＆宿泊費はもちろん、私の宿泊費も自分でお支払いすることで、母を同行させていただけることになった。母に連絡すると大喜びで、ひょんなことから親孝行ができたと嬉しくなった。

そして当日。初めて跳人(はねと)の衣装を着た。跳人とは、「ラッセーラー！」の掛け声と共に、ねぶたの前でお囃子のリズムに合わせて踊る人のこと。祭りを盛り上げる重要な存在で、誰でも跳人になり、祭りに参加することができる。浴衣の袖を捲り上げ、両腕の下にタスキを通し、背中で結ぶ。キュッと結ばれた時、背筋がまっすぐになった。タスキから「勇気と気品を持ちなさい」と言われているような気がして、身が引き締まった。

そして特設スタジオへ移動。手を伸ばせば、目の前を通るねぶたに触れられるような場所だった。お仕事とはいえ、こんな最高の場所で見物できるなんて。母も、とても幸せそうだった。

いよいよ祭りがスタート。ねぶた囃子の音が聞こえてきた。「うおー！ 始まったー!!」と、興奮して目がガッと開いた。大太鼓を心を一つにして叩く人々、真剣な表情で笛を吹き続ける方々、手首を器用に回しながら鉦(かね)を鳴らす人たち。皆さんが楽しみながらも真剣で、この日のために練習を重ねてきたのが伝わり、一気にねぶたの世界に引き込まれた。

続いて大勢の跳人たちがニッコニコの笑顔で連なって来た。私や共演者に気づくと近寄って来て、鈴を投げてくださった。跳人の鈴を手に入れると幸せになるという。（絶対１つは持ち帰るぞ！）と思ってはいたが、次々と鈴を投げてくださるので、（こんなにたくさん幸せが集まったら逆に不幸にならないかな!?）と心配になった。

吸い込まれそうなほどの迫力

そしてついに、ねぶたが登場！ 高さ５ｍ・幅９ｍ・奥行き７ｍ。私たちがいた通りは比較的幅が狭かったので、道幅いっぱいねぶたになった。まるで″ねぶたビル″が向かってくるような大迫力。沿道からの掛け声に反応し、横に振れたり縦に揺れたり。ねぶたにデザインされた武蔵坊弁慶や風神や龍の鋭く見開いた目と、私の目が合う。吸い込まれそう。この身が乗っ取られそう。そんな恐怖心さえ湧いた。生きてそこに存在しているかのような迫力とリアルさ。これを人の手で創り出したのかと思うと、その技術の高さに感動した。

目線を下にずらすと、ねぶたの真下で数十人の男性が、横棒に宙ぶらりんになっていた。ねぶたの重さは４ｔ。体力がある元気いっぱいの男衆が、その全体重を乗せて、ねぶたの動きをコントロールしていたのだ。そのからくりに思わず、「こうやって動かしてるの!?」と声が出た。これまで歳下に興味を抱いたことは一切なかったのに、彼ら全員が格好よく見えた。

ホテルに戻り、母と感想を言い合った。「まさかねぶたを見られると思っていなかったから嬉しかった。楽しかったなぁ。どうもありがとう」と、母。その言葉を聞いて、今日のこの日のこの時間を、私は一生忘れないでおこうと思った。そして、この日本にはまだまだ楽しめることが沢山あるんだと知った。日本人でいる限り、「歳を取ったら面白いことなんて何もない……」なんていう言葉とは、きっと無縁。（日本人でラッキー！）と思って、就寝したのであった。

かんだ・あいか／1980年、神奈川県出身。学習院大学理学部数学科を卒業後、2003年、NHKにアナウンサーとして入局。2012年にNHKを退職し、フリーアナウンサーに。以降、バラエティ番組を中心に活躍し、現在、昼の帯番組『ぽかぽか』（フジテレビ系）にメインMCとしてレギュラー出演中

『FRIDAY』2025年9月5日号より

イラスト・文：神田愛花