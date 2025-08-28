Ê¿°¦Íü¡¡¿Íµ¤¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¡ÈÈþÊ¸»ú¡É¤Ë´¶ÌÃ¡Ö¶½Ì£¿¼¤¯¤Ê¤ë³Ê¹¥¤¤¤¤Ê¸»ú¡ª¡ªTHEÃË¡ª¡ª¡×¡¡Å¸¼¨²ñ2S¤â
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÊ¿°¦Íü¡Ê40¡Ë¤¬28Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¿Íµ¤¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¡ÈÈþÊ¸»ú¡É¤Ë´¶Æ°¤·¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¡¢¡ÖÃæ»³½¨À¬¡¡½ñÆ»Å¸¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¡¦Ãæ»³½¨À¬¤Î2ÅÙÌÜ¤È¤Ê¤ë½ñÆ»Å¸¤ËË¬Ìä¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¡£
¡¡ºîÉÊ¤ò´Õ¾Þ¤¹¤ëÃæ¤Ç¡¢¡ÖÅìµþÈ·µïÆ²¤Ç1ÈÖºÇ½é¤ËÇÒ¸«¤·¤¿¡Ø½ã¿è¡Ù¤È¤¤¤¦Ê¸»ú¡ª¡ª¸ÀÍÕ¤Î°ÕÌ£¤ÎÄÌ¤ê¡¢¤½¤Î¾ì¤Î¶õ´Ö¤¬¿¿¤ÃÇò¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡ª¡ª1¤ÄÇÒ¸«¤¹¤ë¤È¤É¤ó¤É¤ó¼¡¤Ø¡¢¼¡¤Ø¤È¶½Ì£¿¼¤¯¤Ê¤ë¥Ò¥Ç¤µ¤ó¤Î³Ê¹¥¤¤¤¤Ê¸»ú¡ª¡ªÈþ¤·¤¤»ú¤ÎÃæ¤Ë¤ÏTHEÃË¡ª¡ª¤È¤¤¤¦ÃËµ¤¤Î¶¯¤µ¤â´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡ª¡ª¡×¤È´¶ÌÃ¤ò¼õ¤±¡¢¡ÖÊ¸»ú¤òÄÌ¤·¤Æ¥Ò¥Ç¤µ¤ó¤Î¤ª¿ÍÊÁ¤¬¼¼ÆâÃæ¤Ë´Ñ¤Ë¤³¤é¤ì¤¿Êý¡¹¤òÊñ¤ß¹þ¤ó¤Ç¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢¤½¤ó¤Ê¶õ´Ö¤Ç¤·¤¿¡ª¡ª¡×¤ÈÎ¨Ä¾¤Ê´¶ÁÛ¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿Å¸¼¨²ñ¤Ë¤Ï¡Ö¤ªË»¤·¤¤Ãæ¡¢¥Ò¥Ç¤µ¤ó¤´ËÜ¿Í¤¬²ñ¾ì¤Ëµï¤Æ¥Ó¥Ã¥¯¥ê¤·¤Þ¤·¤¿¡ª¡ª¡×¤È¤·¡¢¾Ð´é¤Î¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¡£¡Ö¥Ò¥Ç¤µ¤ó¤Ë°®¼ê¤·¤ÆÄº¤¤¤¿¼ê¤¬Âç¤¤¯¤Æ²¹¤«¤¯¤ÆÇ¦ÂÑ¶¯¤µÃíÆþ¤·¤ÆÄº¤±¤¿µ¤Ê¬¤Ç¤¹¡×¤È·ë¤ó¤À¡£